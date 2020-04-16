بكري عن مقالات نيوتن: عداء للأمن القومي المصري ويرغب في تقسيم الدولة فعليا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، تعليقا على مقالات نيوتن في المصري اليوم عن سيناء، :" الحديث عن انفصال سيناء عن مصر خيانة للأرض والتراب والتاريخ".





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مقالات نيوتن في صحيفة المصري اليوم تتحدث عن أن تكون سيناء إقليم منفصل ويكون لها حاكم منفصل".





وتابع مصطفى بكري:" هذا الحديث أثار ضجة كبيرة وخيانة الأرض والتراب والتاريخ، وتلك المقالات تؤكد رغبة المدعو نيوتن في ابعاد سيناء عن الوطن التقسيم الفعلي لسيناء".





واكمل مصطفى بكري:" سلسلة مقالات نيوتن عن سيناء تعتبر عداء للأمن القومي المصري، و وهذا امر خطير لانه يصدر في صحيفة المصري اليوم وأين رئيس تحريرها من هذا الكلام الخارج عن سيناء".



