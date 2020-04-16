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بكري عن مقالات نيوتن: عداء للأمن القومي المصري ويرغب في تقسيم الدولة فعليا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:40 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري،  تعليقا على مقالات نيوتن في المصري اليوم عن سيناء، :" الحديث عن انفصال سيناء عن مصر خيانة للأرض  والتراب والتاريخ".

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مقالات نيوتن في صحيفة المصري اليوم تتحدث عن أن تكون سيناء إقليم منفصل ويكون لها حاكم منفصل".

وتابع مصطفى بكري:" هذا الحديث أثار ضجة كبيرة وخيانة الأرض والتراب والتاريخ،  وتلك المقالات تؤكد رغبة المدعو نيوتن في ابعاد سيناء عن الوطن التقسيم الفعلي لسيناء".

واكمل مصطفى بكري:"  سلسلة مقالات نيوتن عن سيناء تعتبر عداء للأمن القومي المصري، و وهذا امر خطير لانه يصدر في صحيفة المصري اليوم  وأين رئيس تحريرها من هذا الكلام الخارج عن سيناء".

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