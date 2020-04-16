نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع كليات البنات عبر الفيديو كونفرانس

عقد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اجتماع "عن بُعد" مع عمداء كليات فرع البنات بجامعة الأزهر لمتابعة سير العمل بالكليات.





ضم الاجتماع ١٧ عميدا ووكيلا، وتناول العديد من الأمور التي تضمنت، التواصل مع الطالبات الوافدات لحل مشكلاتهن وتذليل العقبات التي تواجههن في ظل الظروف الحالية، بجانب مناقشة ماذا تستطيع كليات فرع البنات تقديمه من أجل خدمة المجتمع في الوقت الراهن.





كما تم مناقشة آلية عمل مكتبة إلكترونية تستفيد منها طالبات الكليات العملية في إجراء التجارب العملية للتيسير على طالبات كليات فرع البنات، وطرق تفعيل دور البحث العلمي في قضايا الساعة ومناقشة آلية الاستفادة منه خاصة في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم من تفشي أزمة فيروس كورونا.





وأشاد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتجربة مجلس الطالبات، مؤكدا أنها تجربة جديرة بالاحترام، خاصة وأنها خلقت قنوات اتصال مباشر وغير مباشر بين الطالبات وإدارات الكليات، إضافة لإدارة الجامعة، كما ثمن المشاركين الدور الذي قامت به طالبات الجامعة في متابعة عملية رش وتطهير وتعقيم لكافة كليات فرع البنات، إضافة إلى تطهير وتعقيم لكافة مباني المدن الجامعية للطالبات.





وتطرق الاجتماع إلى متابعة شؤون جميع الطالبات الوافدات بمختلف كليات الجامعة النظرية والعملية، إضافة إلى خلق قنوات الاتصال المباشر معهن على مدار الساعة،و تذليل كافة العقبات التي تواجههن في المناهج الدراسية وغير ذلك من الأمور خلال المرحلة الحالية خاصة بعد تعليق الدراسة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد خلال مواجهة فيروس كورونا.