عودة جلسات البرلمان يومي 21 و22 أبريل.. تفاصيل

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن على عبد العال، رئيس مجلس النواب أكد أن البرلمان قرر عقد جلسة المجلس يومى الثلاثاء والأربعاء 21 و22 أبريل القادمين.





وتابع "بكرى" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" أن رئيس المجلس كشف تصريحات خاصة للبرنامج إن استعجال الإعفاءات والزيادات والموافقة على بعض القوانين الأخرى كانت وراء الإسراع بعقد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.





كما كشف الدكتور على عبدالعال للبرنامج أن هناك تعديلات سوف تجرى على قانون الطوارئ ، بما يتواكب مع الأوضاع الراهنة، بحيث يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات فى التعامل مع الأزمة ، حيث لا توجد نصوص فى القانون الحالى تمنح هذه الصلاحيات.





وأشار "بكرى" إلى أن رئيس البرلمان أرسل تحية للإدارة السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التى فرضت نفسها على مصر والعالم، مؤكدًا أن منظومة العمل المشتركة، كانت سببًا رئيسيًا وراء إشادة منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى بإدارة الأزمة فى مصر مع هذا الوباء الخطير الذي أربك العديد من البلدان الكبرى.





وقال د. على عبد العال إن شهادة صندوق النقد الدولي الأخيرة لصالح الاقتصاد المصرى، جاءت دليلا على صحة إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها القيادة السياسية فى نوفمبر من عام 2016، مشيرًا إلى أن الصندوق أكد أن مصر هى الدولة السادسة من بين 18 دولة تحقق اقتصاد نامى وواعد فى هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة.





وأوضح رئيس مجلس النواب من العوامل التى دفعت الصندوق إلى هذه الاشادة، هو أن مصر تمتلك بنية تحتية تم إنجازها خلال سنوات قليلة وأنها حققت إصلاحات اقتصادية كبرى، ووحدت سعر الصرف، وكلها عوامل من شأنها الحفاظ على سلامة الاقتصاد والحفاظ على معدلات نمو معقولة فى هذه الفترة والاحتفاظ باحتياطى استراتيجى من العملة الأجنبية يضمن لمصر قوتها الاقتصادية والاستيرادية.





وتساءل د. على عبدالعال: ماذا لو لم يتحقق ذلك قبل هذه الأزمة؟، معقبًا من المؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كانت سوف تشهد ترديًا كبيرًا، مما يؤكد حكمة القيادة السياسية ونظرتها المستقبلية لتطور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.





ووجّه د. على عبد العال التحية إلى روح الشهيد المقدم محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد خلال قيام الشرطة باقتحام أحد البؤر الارهابية التى كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية فى القيامة المجيد.





وهنّأ د. على عبد العال أبناء الوطن من أشقائنا الأقباط بعيد القيامة المجيد، مطالبًا أبناء الشعب المصرى بضرورة الالتزام والحرص على تنفيذ الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالتجمعات وإجراءات التباعد الاجتماعى.



