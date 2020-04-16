AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إشادة أمريكية بجهود السعودية في مكافحة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:41 م
إجراءات السعودية
إجراءات السعودية لمكافحة كورونا
Advertisements
محمود نوفل
أذاعت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تقريرًا عن جهود المملكة العربية السعودية، في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية بالحازمة في مكافحة الفيروس القاتل وحماية المواطنين.


وذكر التقرير الأمريكي، أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه بعض الدول إجراءات قوية، ودول أخرى ما زالت غير قادرة على اتخاذ نموذج أقوى لمكافحة الفيروس، تمكنت السعودية باتخاذ إجراءات صارمة وأدارت أزمة كورونا التي يعيشها العالم بطريقة ناجحة لتوفير أكبر قدر من الحماية في البلاد.

وقال إن السعودية تفرض منع تجول في مدن المملكة وتعليق الرحلات بشكل كامل وتعقيم الشوارع والمتاجر، خاصة التموينية، وتراقب الأسواق وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، للحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقليل فرصة انتقال الفيروس.

وبحسب، مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي فيروس كورونا، بين الدول، أصيب عدد تجاوز 2 مليون شخص حول العالم بالفيروس، ولا تفرض الدول جميعها تعليمات لمواطنيها لملازمة منازلهم أو تتخذ إجراءات واضحة لمكافحة الجائحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

خاص.. سعودي يكشف عن كيفية تعامل المؤسسات الحكومية بالمملكة مع موظفيها بعد كورونا

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

مصر تعلن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا.. وقادة العشرين يتعهدون بضخ 5 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

طائرات درون تحلق بكثافة فى سماء جدة بالسعودية .. إعرف السبب

رغم الحظر.. تجمع كبير للسعوديين على أسواق البيض في الرياض.. فيديو

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: قضية الزمالك خاسرة أمام حمدى النقاز

7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة