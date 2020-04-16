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أخبار العالم

حاكم نيوجيرسي يعلن 362 حالة وفاة بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:42 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الامريكية، اليوم الخميس، تسجيل 362 حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن قراره بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حتى تجرى المنظمة إصلاحًا داخليًا. 

وكان ترامب أعلن أمس الأول، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل "على الأقل بصفة مؤقتة" عن منظمة الصحة العالمية، بسبب "طريقة تعاملها مع فيروس كورونا".

وأضاف أن المنظمة "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، معتبرا أنها "روجت للمعلومات المضللة للصين عن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى انتشاره على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث".

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