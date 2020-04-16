العثور على 17 جثة لوفيات من فيروس كورونا داخل دار مسنين بـ أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على 17 جثة لمتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا في أحد دور المسنين بولاية نيوجيرسي.





وسجّلت الولاية الأمريكية 362 حالة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أعلن تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو.. وسجلت الولاية اليوم وفاة 606 أشخاص من جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأظهر إحصاء أجرته وكالة رويترز أن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص اليوم الخميس، بينما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بسبب كورونا في العالم حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعا يوميا قياسيا على مدى يومين متتاليين.