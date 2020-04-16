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توك شو

كاتدرائية نوتردام تدق أجراسها بعد مرور عام على الحريق..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:51 م
كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام
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محمود محسن
اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها قرع الجرس الكبير للبرج الجنوبي لنوتردام بباريس في بعد مرور عام على اندلاع الحريق الذي أتى على الكاتدرائية، في ظل أزمة كورونا.

وقرر الجنرال جان لوي جورجلين رئيس المؤسسة العامة المكلفة بترميم هذا الموقع القوطي في العاصمة الفرنسية "قرع هذا الجرس بالتزامن مع تصفيق الفرنسيين للطواقم الطبية التي تتعامل مع المصابين بفيروس كورونا".

وتملك نوتردام جرسين ضخمين في البرج الجنوبي هما "إيمانويل" منذ 1686 و"ماري" منذ 2013.


وبعد عام من حريق الكاتدرائية، لا يزال المبنى في مرحلة "طوارئ مطلقة"، ولم تبدأ بعد أعمال الترميم الفعلية.

والجمعة، نظم رئيس أساقفة باريس المونسنيور ميشال أوبوتي مراسم يوم "الجمعة العظيمة" دون مشاركة مصلين في الكاتدرائية.
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