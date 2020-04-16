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برلمان

المؤتمر: تغيرات جذرية بالعالم بسبب فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
قال حسام مرسي عضو الهيئة العليا لحزب الموتمر، إن هناك تغيرات جذرية سوف تحدث في كافة الجوانب بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف مرسي في بيان له اليوم الخميس، أن هناك توقعات بان خريطة العالم سوف تغيير، منوها بأن هناك دولاً ستصعد وأخرى تهبط ، مشيرًا بان يكون لمصر ترتيبا مميزا بين دول العالم نظرا لأنها استعدت للازمة بكل احترافية وثبات.  

وفي سياق تعامل مصر مع الازمة الحالية، أشار مرسي ان مصر تعرف جيدا إدارة الأزمات والاستعداد لها ، وابرز الدلائل علي ذلك مجال الامن العذائي ، وان الدولة قامت بزراعة مليون ونصف فدان باستخدام الصوب الزراعية ، ومزرعه غليون السمكية، لتوفير المنتجات العذائية للمواطنين.

واشار مرسي بان إشادات الدول الكبري ومنظمة الصحة العالمية بتعامل مصر مع الازمة يعطي دليل وفعال وقوي وواضح للعالم اجمع بان مصر ادارة تلك  الازمة بكل احترافية وثبات. 

وتابع مرسي بان الشعب المصري اعطي ثقة واثق في تعامل اجهزة الدولة مع الازمة وان مصر سوف تعبر هذه الجائحة باقل الخسائر،مطالبا الشعب المصري بالوعي وعدم الاستهانة بالاجراءت التي فرضتها الدولة لمجابهة الوباء. 

واختتم عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، بيانه مقدما الشكر لجيش مصر الابيض لافتا بانهم يواجهون وباء يهدد البشرية، مشيدا بالدور القوي الذي يقدمونه من اجل محاربته.
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