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تعليم

بمشاركة علماء الجامعات من 15 دولة أجنبية وعربية: جامعة طنطا تنظم أول مؤتمر افتراضي للاستفادة من البحث العلمي في مواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:50 م
الدكتور مجدي سبع
الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا عن قيام جامعة طنطا بتنظيم المؤتمر الدولي الإفتراضي الأول تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة تحدي كورونا ومستقبل العالم بعد الفيروس" وذلك على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 25 حتى 27 مايو 2020 بمشاركة كبار العلماء من 15 دولة أجنبية وعربية وذلك لبحث سبل مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها ودور البحث العلمي في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره والقضاء عليه وذلك من خلال تبادل أحدث الأبحاث العلمية العالمية في شتى المجالات.



وأضاف رئيس الجامعة أن محاور المؤتمر تتناول بحث تأثير فيروس كورونا على المنظومة الصحية والدواء وكيفية المواجهة، كما يتناول المؤتمر الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأزمة كما يبحث العلماء مستقبل العالم بعد الفيروس.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر والذي يعد المؤتمر الافتراضي الأول من نوعه في مصر من المقرر ان يشارك به نخبه من كبار العلماء حول العالم من دول امريكا وكندا والصين وإيطاليا وانجلترا وفرنسا وأسبانيا والامارات والمغرب والسعودية والاردن والكويت وتونس والجزائر والعراق لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية في مجالات التشخيص والعلاج والأبحاث التطبيقية الغير التقليدية وتعزيز التعاون العلمي المشترك في مواجهة الفيروس الذي اجتاح العالم ،وأضاف أن فيروس كورونا أزمة عالمية تحتاج تضافر الدول في مواجهته.

وأوضحت مقررة المؤتمر الدكتوره رانيا الكيلاني مدير وحدة رصد ودراسة المشكلات الاجتماعية بالجامعة أن أحد محاور المؤتمر سوف ترصد تأثير الأزمة العالمية على الأوضاع الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وسبل المواجهة ودراسة مستقبل العالم بعد القضاء على الفيروس موضحة أن هذا المؤتمر الافتراضي هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية والذي يستخدم تقنيات التكنولوجيا الحديثة .
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