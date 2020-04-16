بـ 100 كارتونة.. الهلال الأحمر يدعم أهالي قرية صفط تراب بالغربية

اعلنت جمعية الهلال الأحمر بمحافظة الغربية، اليوم عن تقديم كميات من السلع والمواد الغذائية لقرية "صفط تراب" التابعة لمركز المحلة، والتي تم عزلها كإجراء احترازي وضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد عبد الرحمن الزيات مدير عام الجمعية، أنه تم تقديم 100 كرتونة مواد غذائية لأهالي قرية" صفط تراب" ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.





وعلى نفس الجانب، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، توفير كافة السلع الأساسية والخدمات والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية الوقائية وسيارات الإسعاف، بقرية "صفط تراب" التابعة لمركز المحلة الكبرى، والتي تقرر عزلها، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





أوضح محافظ الغربية، أنه يجري توفير كافة المستلزمات الأساسية للمعيشة خلال فترة العزل، حيث تم إدخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية، اليوم الخميس، تشمل 2 طن مواد بترولية، و32 طن سكر، و1100 كرتونة زيت، و50 طن أرز وسمن، و250 كيلو ملح طعام، وطن خضراوات وفاكهة، و600 أسطوانات غاز، و100 كرتونة كيك، بالإضافة إلى توفير المقررات التموينية لثلاثة أيام، وحصص المخابز تكفي لـ7 أيام.



