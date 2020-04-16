بكري يناشد رئيس الوزراء بإعادة المصريين العالقين.. ومواطن بالخارج: نرغب في العودة

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن هناك الكثير من المصريين العالقين في الخارج يناشدون الدولة المصرية العودة إلى مصر مرة أخرى، مضيفا: "تواصل معي عدد كبير من المصريين العالقين في الخارج".





وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"،: " تحدثت مع رئيس الوزراء وأكدت له أنه هناك الكثير من المصريين العالقين في الخارج، وتواصلت مع وزيرة الهجرة وأكدت أنه سيكون هناك طائرات لنقل المصريين العالقين في الخارج قريبا".





وتابع: "هناك مدرسون عالقون في الكويت يرغبون في العودة إلى مصر".





ومن جانبه قال أبو الفضل يوسف أحد العالقين في الخارج، إن هناك 130 مصريا متواجدا في السعودية من يوم 25 مارس عالقين ويرغبون في العودة إلى مصر.



