أول تعليق من مجدي عبدالغني على قضية حمدي النقاز ضد الزمالك

علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على الحكم الصادر لصالح اللاعب التونسي حمدى النقاز ضد نادى الزمالك.





قال البلدوزر فى تصريحات تليفزيونية: إن التعامل مع اللاعبين الأجانب مفيهوش هزار هياخد حقه إضافة إلى الفوايد الخاصة بالمبلغ المستحق وذلك وفقا لحم صادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا او المحكمة الرياضية الدولية".





أضاف: يتعين على نادى الزمالك سداد مستحقات اللاعب التونسي حتى لا يقع تحت طائلة عقوبات الفيفا القاسية فى حال عدم السداد".

يذكر ان مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتضمن الحكم الصادر في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في قضيته ضد النادي الأببض.





وجاء الخطاب من ٤ ورقات، ويتضمن أحقية اللاعب التونسي في الحصول على مبلغ مليون و٣٠٠ ألف دولار مقسمة إلى مستحقات مالية للاعب بقيمة ٢٨٨ ألف دولار وباقي المبلغ غرامة على النادي الأبيض.





وأمهل الفيفا نادي الزمالك ٤٥ يومًا وإلا سيتم حرمان النادي الأبيض من القيد لثلاث فترات مقبلة.