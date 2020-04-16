تأجيل أقساط واضعي اليد على أراضي الدولة الخاضعين التقنين بدمياط 3 أشهر

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح لها اليوم، أنه سيتم تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين قاموا بالتعاقد مع المحافظة لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة القادمة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.





مضيفة، بان ذلك جاء وفقًا لما جاء بالكتاب الدورى رقم 113 الذى أقره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بعد التنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية - رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.





وأشارت المحافظ إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واتساقًا مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب.





الجدير بالذكر ان المحافظة بدأت هذا الأسبوع في شن عدة حملات إزالة لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في إطار استرداد حق الدولة والشعب من الخارجين على القانون.