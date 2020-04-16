أعلى 10 دول في وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى اللحظة الراهنة 2,142,701 فيما بلغ اجمالي الوفيات 143115 حالة وفاة على مستوى العالم.









وخلال الـ 24 ساعة الماضية، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1287 حالة وفاة، وجاءت بعدها بريطانيا بتعداد وفيات بلغ 861 وفاة، ثم فرنسا التي سجلت 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لكن يبدو أن موقع "وورلد ميتر" لم يكن قد أجرى تحديث الوفيات الفرنسية بعد. ثم ايطاليا بتعداد 525 حالة وفاة.





وفي المركز الخامس جاءت بلجيكا بوفيات بلغت 417 حالة وفاة، وحلت اسبانيا بعدها بوفيات بلغت 318 وفاة، ثم هولندا بـ 181 حالة وفاة، ثم السويد 130 حالة وفاة.





وجاءت بعد ذلك تركيا بوفيات بلغت 125 حالة وفاة، ثم إيران بـ 92 حالة وفاة، وألمانيا بـ 63 حالة وفاة، ثم المكسيك بـ 43 حالة وفاة، بحسب إحصائيات موقع وولد ميتر.