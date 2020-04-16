AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أعلى 10 دول في وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم حتى اللحظة الراهنة 2,142,701 فيما بلغ اجمالي الوفيات 143115 حالة وفاة على مستوى العالم.


وخلال الـ 24 ساعة الماضية، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد الوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1287 حالة وفاة، وجاءت بعدها بريطانيا بتعداد وفيات بلغ 861 وفاة، ثم فرنسا التي سجلت 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لكن يبدو أن موقع "وورلد ميتر" لم يكن قد أجرى تحديث الوفيات الفرنسية بعد. ثم ايطاليا بتعداد 525 حالة وفاة.

وفي المركز الخامس جاءت بلجيكا بوفيات بلغت 417 حالة وفاة، وحلت اسبانيا بعدها بوفيات بلغت 318 وفاة، ثم هولندا بـ 181 حالة وفاة، ثم السويد 130 حالة وفاة.

وجاءت بعد ذلك تركيا بوفيات بلغت 125 حالة وفاة، ثم إيران بـ 92 حالة وفاة، وألمانيا بـ 63 حالة وفاة، ثم المكسيك بـ 43 حالة وفاة، بحسب إحصائيات موقع وولد ميتر.
أعلى 10 دول في وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

شاهد.. الوفيات تقترب من 70 ألفًا.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا عالميًا

بالأرقام.. تركيا التاسعة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

تركيا تسجل 75 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

75 ألف وفاة .. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

743 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

ترشيحاتنا

المخابرات الأمريكية تحقق في تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني..فيديو

منهم ياسمين صبري وحسن شاكوش.. تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

الصحة: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

محمد صلاح يخسر 495 مليون جنيه بسبب كورونا

5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم.. رحيل كارتيرون وموعد مباراتى الاهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

الغلق الكامل.. الحكومة تتخذ إجراءات مشددة خلال شم النسيم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك