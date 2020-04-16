منحة العمالة غير المنتظمة.. مكاتب بريد أسيوط تصرف مليوني جنيه في اليوم الرابع

واصلت اليوم مكاتب هيئة البريد بأسيوط صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة لليوم الرابع والأخير من المرحلة الأولى وبلغ عدد الحوالات التي صرفتها اليوم الخميس مكاتب البريد ٤٧٣٩ حوالة بإجمالي و ٢ مليون و٣٣٩ ألفا و٥٠٠ جنيه.









قال مصدر بفرع هيئة البريد بأسيوط إنه بلغ عدد الحوالات التي تم صرفها على حتي نهاية اليوم الرابع والأخير من المرحلة الأولى بلغ ٢٥ ألف ٣٢٣ حوالة بإجمالي ١٢ مليون و٦٦١ ألف و٥٠٠ جنيه من خلال مكاتب البريد بمختلف مراكز وقرى المحافظة.





وأشار المصدر إلى أن ١٦٤ مكتب بريد بالإضافة إلي ٦ منافذ خارجية تقوم بصرف منحة العمالة الغير المنتظمة، منوهًا عن مد فترة العمل لتكون من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً لمدة 4 أيام متتالية بجميع منافذ الصرف.





كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد انتظام صرف المنحة في جميع المقرات المخصصة على مستوى المحافظة من خلال 52 فرع للبنك الزراعي المصري و 170 مكتب بريد ومنفذ خارجي وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات أثناء الصرف والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق وإعداد تقرير يومي بالوضع في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.



