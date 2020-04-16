بعد قص شعره.. وزير المالية الألماني: كورونا علمنا تقدير الحلاقين

أكد وزير المالية ألمانيا، أنه يتطلع للزيارة القادمة للحلاق، بعد إغلاق صالونات الحلاقة والذي يستمر حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال أولاف شولتس لموقع "بيلد" اليوم الخميس، إنه استخدم ماكينة الحلاقة بنفسه خلال الأسابيع الماضية، معترفًا بأنه يخشى أن يرى أحد ذلك.





وأوضح أن الحلاقة لنفسه لم تنجح دائمًا، قائلا: "كانت تارة أفضل وأخرى أسوأ".





وأضاف الوزير الذي يشغل أيضًا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "اعتقد أننا جميعًا تعلمنا أن نقدر مدى أهمية الحلاقين - حتى وإن كان المرء لديه شعر قليل".





وكانت ألمانيا قررت مد فترة التباعد الإجتماعى حتى 3 مايو المقبل، وسيتم السماح للحلاقين بإعادة فتح صالوناتهم ولكن شريطة الالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية وتجنب طوابير الانتظار.