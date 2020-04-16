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حوادث

أقوال أمنية ثابتة ومتحركة لتطبيق قرار حظر التجول في الجيزة

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أقوالا ثابتة ومتحركة لتنفيذ قرار حظر التجوال تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات به لليوم الثاني.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتأكد من إغلاق كافة المحلات.

ويبدأ حظر التجوال في الساعة الثامنة مساء ويستمر حتي السادسة من صباح اليوم التالي.

وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات كان تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم القاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.

ويتولي كل رئيس قطاع توجيه رؤساء المباحث التابعين له بالانتشار في المناطق المختلفة للتأكد من تنفيذ القرار فيما تتولي دوريات من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة تنفيذ القرار أعلى الطربق الدائري والميادين الهامة والشوارع الرئيسية.
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