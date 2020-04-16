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أخبار العالم

إعلامية كويتية: تجربة مصر في القضاء على الإرهاب ستُدرس للعالم

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:19 م
الأمن المصري
الأمن المصري
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ميـــس رضــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الباحثة فى شؤون الجماعات الإسلامية،  إن الدولة المصرية عصية على المخططات الإرهابية لجماعة الإخوان فالصقور المصرية تقف لها بالمرصاد وتحرص مصر وشعبها ، وذلك في مجمل تعليقها على حادث الأميرية. 

وأوضحت "الرشيد"، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد"، أن العمل الإرهابي الذى تم التصدي له كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء فى فترة أعيادالأقباط وشم النسيم، مشيدة بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصري في التصدي بضربات استباقية للخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والقضاء على كافة عناصرها.

ولفتت الرشيد، إلى أن المؤامرة التى تحاكى ضد مصر مازالت مستمرة من مخابرات دول ومنظمات إرهابية على رأسها جماعة الإخوان، فمصر قادرة على دحر الإرهاب بفضل عيون ابنائها الساهرة  ولن ينال منها الحاقدين والمغرضين وجماعات الإرهاب وأذناب الشيطان ، مؤكدة أن مصر على مر التاريخ كانت أرض الأمن والأمان فقال الله تعالى عنها  (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ)".

وأضافت الرشيد، أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم  ونجحت فيما اخفقت فيه دول كبري وتجربة مصر فى القضاء على الإرهاب ستدرس للعالم ، كما أنها سطرت ملاحم وطنية ستبقي فى ذاكرة الزمن وما فعلته الشرطة التصدى لهذه العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية ملحمة وطنية.

وأعربت الرشيد، عن خالص تعازيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا في الشهيد البطل الضابط محمد الحوفي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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