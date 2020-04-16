المالك أم المستأجر.. من المسئول عن دهان الواجهات بلون موحد

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية ، إن الوزارة طالبت المواطنين فى كل محافظة بدهان جميع الشوارع الرئيسية بألوان معينة، وتم التنبيه أكثر من مرة.





وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الشخص الذى يخالف دهان الوجهة الخاصة بها سيتم قطع المياه عنه.





وأشار مساعد وزير التنمية المحلية ، إلى أن هذا القرار تم اتخاذه منذ عام ماضى، وعلى الجميع الالتزام بدلا من التعرض لـ العقاب، وكشف أن هناك 15 يومًا مهلة لسكان العقارات.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية ، أن قاطني المساكن " المستأجر" هم المسؤولون عن دهان العقارات بالألوان التى تم الموافقة وليس الملاك.





كما كشف أن هناك حملات مكبرة لإزالة جميع التعديات على أملاك وكشف أن هناك 2 مليون 67 ألف حالة تعد تم إزالتها فى الأيام الماضية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات.



