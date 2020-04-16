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محافظات

تطهير صفط تراب 5 مرات.. و3 عربات بطاطس من محافظ الغربية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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احمد علي
أجرى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم جولة تفقدية ميدانية بالوحدة المحلية لقرية صفط تراب لتسليم رئيس الوحدة المحلية ثلاث عربات محملة بالبطاطس من ديوان عام محافظة الغربية

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم تطهير القرية بالكامل 5 مرات متتالية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري، كما تم تسليم  عدد 5000 ألف كمامة.

كما أوضح أنه سيتم توصيل ماكينة atm  للبنك الأهلي وبنك مصر  لأهالي القرية  غدا.

جدير بالذكر أنه تم توفير نقطة تطهير ثابتة بواسطة ماكينة رش من رئاسة المركز والمدينة لتعقيم أى سيارة تحمل أى سلع عند خروجها من القرية.
تطهير صفط تراب 5 مرات.. و3 عربات بطاطس من محافظ الغربية
تطهير صفط تراب 5 مرات.. و3 عربات بطاطس من محافظ الغربية
تطهير صفط تراب 5 مرات.. و3 عربات بطاطس من محافظ الغربية
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