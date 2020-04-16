تطهير صفط تراب 5 مرات.. و3 عربات بطاطس من محافظ الغربية

أجرى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم جولة تفقدية ميدانية بالوحدة المحلية لقرية صفط تراب لتسليم رئيس الوحدة المحلية ثلاث عربات محملة بالبطاطس من ديوان عام محافظة الغربية .





وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم تطهير القرية بالكامل 5 مرات متتالية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري، كما تم تسليم عدد 5000 ألف كمامة.





كما أوضح أنه سيتم توصيل ماكينة atm للبنك الأهلي وبنك مصر لأهالي القرية غدا.



