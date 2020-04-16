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محافظات

حقيقة غلق المحلات لمدة 4 أيام في أسوان

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نفت محافظة أسوان ما تناولته إحدى صفحات الفيسبوك غير المسئولة عن صدور قرار من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بغلق جميع المحلات لمدة ٤ أيام من الجمعة وحتى الإثنين القادم. 

وأكدت المحافظة فى بيان لها أن هذا الكلام عارى تمامًا من الصحة حيث أن قرار المحافظ جاء بهدف عدم تواجد تجمعات لحماية المواطنين خلال هذه الفترة. 

ويقتصر القرار على تعليق كافة الرحلات النيلية سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر يوم عيد شم النسيم الموافق الإثنين القادم، بجانب غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن. 

وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان ، وكورنيش كوم أمبو ، وحديقة الأندلس بإدفو ، بالإضافة إلى الجزر النيلية والفنادق والموتيلات والكافتريات السياحية ، فضلًا عن المناطق التى تشهد إقبالًا من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب من أجل تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واقرأ أيضًا:
لمنع التجمعات بشم النسيم.. تعليق الرحلات النيلية بأسوان وغلق المتنزهات والحدائق
https://www.elbalad.news/4274310
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