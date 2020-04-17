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محافظات

الدكاترة مبيناموش.. عجوز كفيف متعاف من كورونا يكشف تفاصيل رحلة علاجه

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:00 ص
عجوز كفيف متعاف من
عجوز كفيف متعاف من كورونا يكشف تفاصيل رحلة علاجه
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إبراهيم الهوارى

وجه عبد الرحمن على 65 عاما أحد المتعافين من الإصابة بفيروس
كورونا بالحجر الصحي بمستشفى قها المركزي ومن ذوى الاحتياجات الخاصة "فاقد للبصر"
الشكر لفريق الأطباء والتمريض بالمستشفى.



وقال عبدالرحمن ام الأطقم الطبية لم اقصر نهائيا مع جميع
المرضي المصابين بالفيروس داخل المستشفى وأنهم قدموا كل ما لديهم للحفاظ على المرضي
قائلا الدكاترة "مبيناموش لا ليل ولا نهار ".



كما وجه عبدالرحمن التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا
" الناس عاملونا فى المستشفى معاملة كويسة جدا أفضل من اهلنا
نفسهم ويا رب منتحرمش منهم ابدا لانهم فعلا اصحاب رسالة فى تخفيف الام المرضى".



واحتفلت مستشفى قها المركزي مقر عزل مصابي فيروس كورونا بشفاء
وخروج 3 حالات جديدة اليوم الخميس جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين
بالمستشفى إلى 59 حالة من إجمالي 111 حالة استقبلتها المستشفى توفي منهم 3 اشخاص.



وجاءت نتائج التحاليل الخاصة بالمتعافين سلبية وكان من بينهم
عجوز كفيف تعافى من المرض وحرص فريق أطباء وممرضي المستشفى بالاصطفاف في وداعه وتشجيعه
بالتصفيق.



وعبر المتعافون عن فرحتهم بالشفاء موجهين الشكر لفريق عمل
المستشفى فيما انطلقت الزغاريد والهتافات خلال خروج الحالات حيث استقبلهم ذويهم بفرحة
عارمة.



وأكدت المستشفى أن جميع الحالات مستقرة وأنه يجرى عمل مسحات
لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري، والذي
أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.



وطالبت المستشفى المواطنيين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل
الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل وإلزام البيوت للحد
من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عجوز ينتصر على كورونا..عزل قها تعلن ارتفاع عدد المتعافين لـ 95 شخصا


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