أول عملية لتبادل الأسرى جنوب شرق أوكرانيا..فيديو

اذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها على خلفية جائحة فيروس كورونا، نفذت في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا أول عملية لتبادل الأسرى في عام 2020، بين حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.



وسلمت الحكومة الأوكرانية، وسط إجراءات طبية وقائية مشددة وتحت إشراف أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسعة أسرى إلى دونيتسك وأربعة آخرين ، مقابل تسليم الجمهوريتين إلى كييف 10 و11 أسيرا على التوالي.



وحمل مندوب روسيا لدى مجموعة الاتصال الخاصة بدونباس، بوريس غريزلوف، الوفد الأوكراني المسؤولية عن إعاقة التنسيق بشأن عملية التبادل، مشيرا إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء في نهاية المطاف بفضل اتصالات على مستوى القيادة.



ونفذت عملية التبادل السابقة بين كييف والجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد.



وهي كانت الأولى منذ عامين، أواخر ديسمبر عام 2019 وشملت نحو 200 أسير.



