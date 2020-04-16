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محافظات

قطط وكلاب تثير فزع سكان عمارة شهيرة بالدقهلية .. تعرف على السبب

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لدى عددا من المواطنين نزعة انسانية تجاه الحيوانات حيث يحبونها بشكل قوى ، ويقومون بتربية القطط والكلاب داخل منازلهم خاصة اصحاب المنازل الخاصة ، ولكن ان تصل للاضرار بسكان يقيمون فى نفس العمارة ولديهم اطفال خاصة عندما تصبح القطط والكلاب تم استقطابهم من الشارع دون موافقة السكان المقيمين بنفس المكان .

حيث تقدم سكان متضررين بعمارة البغدادى بالمنصورة بعدة شكاوى ضد سيده تقيم بالعمارة تقوم بتربية اكثر من ٣٠ قطة وكلب داخل شقتها دون استئذان السكان خاصة ان القطط والكلاب من المقيمين بالشارع .

وقال المتضررين بالعمارة ان القطط والكلاب تسبب رائحة كريهة جدا وتسببت فى الضرر النفسى لهم خاصة للاطفال المقيمين بالمكان خاصة انه تم اغلاق مبنى بهيئة المساحة المجاور للعمارة للاشتباه فى حالة كورونا حيث تقوم القطط بالقفز فى هذه المبني وتعود لمكانها بالعمارة .

واضافوا فى شكواهم ان العمارة فى منطقة راقية بها منشأت حكومية كالمحكمة والنيابة والاسكان ومدارس، مشيرين الى ان السيدة التى تقيم بالعمارة اشترت شقة اخرى للقطط والكلاب وعددهم يزداد يوما وراء يوم خاصة انها تشترى لهم كميات من الاسماك مهولة مما يجعلنا نتأذى من الرائحة وكل ما نريده ان تضعهم فى مكان اخر ليس به سكان فى نفس المكان بعيدا عنا وتقدمنا بشكاوى عديدة دون جدوى.

فيما قال الدكتور عبد المنعم المنحى وكيل مديرية الطب البيطرى بالدقهلية انه يتم فحص الشكوى مضيفا بان القطط والكلاب لا تنقل العدوى بفيروس كورونا ولم تثبت حالة بذلك حتى الان ولكننا سندرس الشكوى ونرسل لجنه لحل هذه الازمة.
قطط وكلاب تثير فزع سكان عمارة شهيرة بالدقهلية .. تعرف على السبب
قطط وكلاب تثير فزع سكان عمارة شهيرة بالدقهلية .. تعرف على السبب
قطط وكلاب تثير فزع سكان عمارة شهيرة بالدقهلية .. تعرف على السبب
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