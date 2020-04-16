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ثقافة

عرض فازة على شكل أوزة مربوطة بالمتحف المصري بالتحرير ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
عرضت وزارة السياحة و الاثار جولة ارشادية جديدة بالمتحف المصري بالتحرير لعرض فازة على شكل أوزة مربوطة. 

هذه الفازة مصنوعة من الألباستر طولها حوالي 65 سم على شكل أوزة مربوطة مع الريش. يمكن رؤية جناحيها وأرجلها بوضوح على جوانب الفازة، في حين أن عنقها المجعد ورأسها تشكل حواف الفازة. تم اكتشاف هذا عام 1935 في إحدى القاعات تحت الهرم المدرج للملك زوسر (2667-2648 قبل الميلاد) في سقارة. 

يشير شكل الفازة إلى أنه ربما تم استخدامه لتخزين زيت الإوزة ، أو ربما جفف أوزة للاستخدامه في االعالم الآخر. إنها واحدة من العديد من الفازات الحجرية المكتشفة تحت الهرم المدرج. تم اكتشاف العديد من االفازات في قاعات أخري مثل فازة الأوزة التى تحمل أسماء الملوك. من المثير للاهتمام، على الرغم من أن زوسر كان ملكًا من الأسرة الثالثة ، هذه أسماء الملوك من الأسرة الثانية (حوالي 2890-2686 قبل الميلاد). يعتقد أن زوسر كان يرغب في الحفاظ على ممتلكات أسلافه آمنة من خلال جمعها وتخزينها في مقبرته إلى الأبد. وبذلك، ربط نفسه إلى الأبد بأسلافه

‏‎‏#StayHome
‏‎‏#StaySafe
‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome
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