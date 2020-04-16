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سيارات

5 أخطاء تقع فيها السيدات أثناء القيادة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
تقوم السيدات ببعض العادات أثناء القيادة تساهم بشل كبير في حدوث حوادث لهن على الطريق خاصة وان كان هناك طفل بالسيارة فهي تعرض حياتها وحياة طفلها للخطر .

وفيما يلي نرصد أبرز الأخطاء التي يقعن فيها السيدات أثناء القيادة

 
1-من اكثر العادات الخاطئة اثناء القيادة هي الغناء خاصة مع التفاعل التي تولدها الموسيقى


2-ارتداء الكعب العالي الغير مريحة يعرض السيدات للحوادث لانه يعطل لوح الأرضية ويسبب الحوادث

3-الرسائل النصية  او التحدث على الهاتف أثناء القيادة يعتبر ذلك امر كارثيا فيجب على الجميع التركيز أثناء القيادة

4- اصطحاب الحيوانات الأليفة في السيارة فيجب على الفتيات الابتعاد عن اصطحاب حيوانتهن بالسيارة ووضعهن بجانبهن

5- وضع المكياج في السيارة اثناء القيادة  وتغيير الملابس وهو ما يقدم بعضهن على فعله أثناء القيادة، فخلال ثانية يمكن أن تقع حادثة مروعة.
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