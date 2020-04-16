5 أخطاء تقع فيها السيدات أثناء القيادة

تقوم السيدات ببعض العادات أثناء القيادة تساهم بشل كبير في حدوث حوادث لهن على الطريق خاصة وان كان هناك طفل بالسيارة فهي تعرض حياتها وحياة طفلها للخطر .





وفيما يلي نرصد أبرز الأخطاء التي يقعن فيها السيدات أثناء القيادة





1-من اكثر العادات الخاطئة اثناء القيادة هي الغناء خاصة مع التفاعل التي تولدها الموسيقى









2-ارتداء الكعب العالي الغير مريحة يعرض السيدات للحوادث لانه يعطل لوح الأرضية ويسبب الحوادث





3-الرسائل النصية او التحدث على الهاتف أثناء القيادة يعتبر ذلك امر كارثيا فيجب على الجميع التركيز أثناء القيادة





4- اصطحاب الحيوانات الأليفة في السيارة فيجب على الفتيات الابتعاد عن اصطحاب حيوانتهن بالسيارة ووضعهن بجانبهن





5- وضع المكياج في السيارة اثناء القيادة وتغيير الملابس وهو ما يقدم بعضهن على فعله أثناء القيادة، فخلال ثانية يمكن أن تقع حادثة مروعة.