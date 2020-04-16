تعرف على السلع الغذائية الاكثر طلبا بمحافظات الصعيد

قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى اسيوط، إن أكثر السلع الغذائية طلبا فى محافظات الصعيد السكر، الارز، المكرونة، الدقيق و البقوليات.



تابع "تقوم المصانع بالمنطقة الصناعية بالمحافظة بتوريد منتجاتها اولا لتجار الجملة و التجزية باسيوط اولا ثم تقوم بتوزيع على باقى محافظات الصعيد".



وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اى منطقة صناعية تقوم اولا بسد احتياجات المحافظة الواقعة بها لتوفير مزيد من الوقت و مصاريف النقل و هذا اربح لاصحاب المصانع.



اوضح حمزة ، أنه رغم استثناء سيارات توزيع المنتجات الغذائية من الحظر الى أن سيارات التى تنقل المحاصيل المكونة للمنتجات الغذائية لمصانعنا باسيوط يطبق عليها الحظر حيث نقوم بشراء معظمها من محافظات خارج اقليم الصعيد مثل كفر الشيخ و البحيرة و القليوبية ونتيجة للحظر تتأخر امدادات المصانع ليوم او يومين فى بعض احيانا فضلا عن عدم توافر سيارات النقل فى اغلب الاوقات نتيجة الضغط عليها.



