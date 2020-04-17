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أخبار البلد

الصحفيين تخصص رقما لتلق استفسارات الأعضاء عن فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:00 ص
الصحفيين
الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تتواصل لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين تلقى شكاوى الاشتباه الخاصة بالصحفيين وأسرهم، حول فيروس كورونا على رقم واتس (٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠).

وقال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية ، إن اللجنة تواصل تلقى كافة الاستفسارات وشكاوى الاشتباه لفيروس كورونا على رقم واتس ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠ ، مشيرا إلى أنه أيضا هناك رقم الطوارئ الخاص بوزارة الصحة رقم ١٠٥  والمخصص لهذا الشأن .

وأصدرت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بيانا أوضحت فيه أنها تتابع عن كثب، الحالات المرضية للصحفيين وأسرهم، وتتلقى على مدار الساعة شكاوى الاشتباه في أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، كما تيسر سبل الدعم للزملاء، لتلقي الخدمات الطبية، عبر وسائل إلكترونية، تحول دون تعريضهم لمخاطر الانتقال لمقر النقابة.

 وكانت اللجنة تلقت (١٣)  طلب دعم، للاشتباه في الإصابة بفيروس، (كوفيد 19)، المعروف إعلاميًا بـ«كورونا»، وتم التعامل معها، جميعًا، على وجه السرعة، وتقديم كامل الدعم، والتأكد من سلبية الإصابة .
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