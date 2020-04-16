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توك شو

مجانا... طبيب مصري يخترع 15 ألف قناع لمساعدة زملائه في مواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:46 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد المناوي، استاذ امراض النساء بالقصر العيني، أن أطباء الشبان يتعرضون للخطورة اثناء قيامهم بعملهم، موضحا ان بعض المرضى يحكون في أوجه الأطباء مما يجعلهم عرضة للإصابة بكورونا.


وأضاف خلال برنامج، "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، ويقدمه الإعلامي" أحمد فايق" ، انه حاول  أن يشتري اقنعة للاطباء زملائه ولكنه وجدها غالية، لافتا انه صنع نماذج من أقنعة مصرية وتعاد تعقيما مرة أخرى.

أشار المناوي، ان القناع تم تجربة أكثر من مرة، مرددا:  تم اضافة عدد من التعديلات عقب ملاحظات البعض، وتم توزيع 15 ألف قناع، مشيرا الي انه المرحلة الثانية من الانتاج ستكون في الاسبوع القادم.


وأوضح المناوي، انه ينوى توزيع الاقنعة على كل الاطقم الطبية في مصر مجانا؛ والتي تم انتاجها من قب مختبره محاكاة يمتلك. 
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