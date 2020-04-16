AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصريحات قوية.. ماذا قال ضاحي خلفان عن موقف ترامب من منظمة الصحة العالمية؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:09 م
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
Advertisements
محمود نوفل


انتقد الفريق ضاحي خلفان،  نائب قائد شرطة دبي، موقف الرئيس دونالد ترمب من منظمة الصحة العالمية حيث قال : ‏في رأيي الشخصي ان تهديد ترمب لمنظمة الصحة العالمية في هذه الظرف التي تلم بالعالم جائحة كورونا يعد موقفا سلبيا من امريكا تجاه العالم...كثيرة هي مواقف ترامب السلبية من منظمات الأمم المتحدة...في الوقت نفسه تعمل دول كبرى كالصين على دعم العالم." 

وقال خلفان عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏السياسة الترامبية يغلب عليها طابع السلبية...الانانية..التخلي عن العالم..يسيطر عليها الجانب المادي ..في الوقت الذي تتعاطف الصين مع دول الشرق والغرب والشمال والجنوب." 

وأضاف : ‏كيف لا يمكن للصين ان تكسب حب وتقدير القادة والشعوب وهي على هذا المستوى من التسامح العالمي..مؤكد أنها ستكون الدولة المحبوبة بين الدول العظمى....نعم ترامب رجل اعمال..لكن العالم يريد قائد بمهارتين رجل اعمال ورجل سياسة...هذا ما تمتلكه الصين وتفتقر اليه امريكا في عهد ترامب.


وتابع : ‏لغة المادة التي يتحدث بها ترامب ...تجعل من امريكا دولة ينظر اليها من زاوية رأسمالية متطرفة...والتطرف في أي مذهب من مذاهب الحياة بغيض وغير محبوب عند اغلب بني البشر.


واستكمل : ‏في الضرر..والكوارث الذي يلم بالعالم ويصيب الصديق والعدو..ودك فكر وثقافة ومنطق وتصرف مثل تصرف دولة الامارات المتمثل في ممارسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  الرامي الى دعم كل من يحتاج الى الدعم في ظل هذه الظروف الوبائية.

واستطرد قائلا : ‏العالم كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..يحتاج الى ان يتحد لمواجهة هذا الوباء ..لا ان يتملص كل قائد عن الآخر... البشرية تحتاج الى تفكير انساني كالذي تدعو اليه قيادتنا .

واختتم تغريداته قائلا : ‏في المواقف الانسانية...اظهر انسانيتك لا ماديتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيفانكا ترامب ترتدي الحجاب خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي.. شاهد

محمد بن زايد يستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

جميعنا شركاء في مكافحة المرض..اتفاق بين ولي عهد أبوظبي وبيل جيتس لمواجهة كورونا

ولي عهد أبوظبي ومدير منظمة الصحة العالمية يبحثان هاتفيا التعاون في مواجهة فيروس كورونا

بعد هذا الموقف.. الصحة العالمية تشكر الإمارات ومحمد بن زايد

إعلامية: محمد بن زايد كشف للعالم كلمة السر في مواجهة الأزمات والتحديات

ترشيحاتنا

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

مجدي عبدالغني: قضية الزمالك خاسرة أمام حمدى النقاز

الحكومة: وقف حركة المواصلات بين المحافظات الاثنين المقبل

العثور على 17 جثة لوفيات من فيروس كورونا داخل دار مسنين بـ أمريكا

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

حماية المستهلك: الكمامة بـ 2 جنيه واللى يشتريها أغلى من كده يبلغنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة