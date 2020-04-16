تصريحات قوية.. ماذا قال ضاحي خلفان عن موقف ترامب من منظمة الصحة العالمية؟









انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، موقف الرئيس دونالد ترمب من منظمة الصحة العالمية حيث قال : ‏في رأيي الشخصي ان تهديد ترمب لمنظمة الصحة العالمية في هذه الظرف التي تلم بالعالم جائحة كورونا يعد موقفا سلبيا من امريكا تجاه العالم...كثيرة هي مواقف ترامب السلبية من منظمات الأمم المتحدة...في الوقت نفسه تعمل دول كبرى كالصين على دعم العالم."





وقال خلفان عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : ‏السياسة الترامبية يغلب عليها طابع السلبية...الانانية..التخلي عن العالم..يسيطر عليها الجانب المادي ..في الوقت الذي تتعاطف الصين مع دول الشرق والغرب والشمال والجنوب."





وأضاف : ‏كيف لا يمكن للصين ان تكسب حب وتقدير القادة والشعوب وهي على هذا المستوى من التسامح العالمي..مؤكد أنها ستكون الدولة المحبوبة بين الدول العظمى....نعم ترامب رجل اعمال..لكن العالم يريد قائد بمهارتين رجل اعمال ورجل سياسة...هذا ما تمتلكه الصين وتفتقر اليه امريكا في عهد ترامب.









وتابع : ‏لغة المادة التي يتحدث بها ترامب ...تجعل من امريكا دولة ينظر اليها من زاوية رأسمالية متطرفة...والتطرف في أي مذهب من مذاهب الحياة بغيض وغير محبوب عند اغلب بني البشر.









واستكمل : ‏في الضرر..والكوارث الذي يلم بالعالم ويصيب الصديق والعدو..ودك فكر وثقافة ومنطق وتصرف مثل تصرف دولة الامارات المتمثل في ممارسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرامي الى دعم كل من يحتاج الى الدعم في ظل هذه الظروف الوبائية.





واستطرد قائلا : ‏العالم كما قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..يحتاج الى ان يتحد لمواجهة هذا الوباء ..لا ان يتملص كل قائد عن الآخر... البشرية تحتاج الى تفكير انساني كالذي تدعو اليه قيادتنا .



