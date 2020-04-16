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اقتصاد

وزير المالية: رفع الإعفاء الضريبي يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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محمد يحيي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي الجديد من 8 آلاف إلي 15 ألف جنيه سنويا بخلاف تخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة و المتوسطة؛ بالموازنة العامة المقبلة تبلغ 4 مليارات جنيه.


قال " معيط" في تصريحات له، إن تلك التعديلات المقررة بقانون الضرائب الجديد، راعت تقليص الأعباء علي المجتمع الضريبي خصوصا العاملين بالدولة، مشيرا إلي أن كل من يصل دخله لـ24 ألف جنيه فهو معفي من أداء الضريبة.


اوضح أن ضريبة كسب العمل تضمن عدالة ضريبية متصاعدة  ضمن قانون الضرائب الجديد، موضحا أنه عالج تشوهات القانون الحالي.


أشار " معيط" إلي أن القانون تضمن اعفاء ضريبيا حتي 15 ألف جنيه بالإضافة لـ7 آلاف جنيه اخري كإعفاء شخصي بالنسبة للموظفين، مما يعني ان جملة الإعفاء الشخصي وصلت لـ22 ألف جنيه سنويا.


ذكر " معيط" أن القانون الجديد تضمن استحداث شريحة ضريبية بنسبة 2.5% يصل دخله السنوي  من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه  كشريحة ثانية.


أوضح أن الشريحة الثالثة بنسبة 10% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه ، و الشريحة الرابعة بنسبة 15% لمن يصل دخله  أكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه .


أضاف أن الشريحة الخامسة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه ، و الشريحة السادسة لمن يجاوز دخله السنوي أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه  بنسبة ٢٢,٥٪، أما الشريحة السابعة بنسبة 25% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من ٤٠٠ ألف جنيه.

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