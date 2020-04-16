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محافظات

البنك الزراعي بأسيوط: صرف 7 ملايين جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:18 م
البنك الزراعي بأسيوط:
البنك الزراعي بأسيوط: صرف 7ملايين جنيه منحة العمالة
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إيهاب عمر
قال المحاسب هاني مبروك مدير البنك الزراعي المصري، فرع أسيوط، اليوم الخميس، إنه بلغ عدد الحوالات التي تم صرفها حتى نهاية اليوم الرابع، 15 ألفاً و546 حواله بإجمالي 7 ملايين و773 ألف جنيه، للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة من فروع البنك الزراعي على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير البنك الزراعي المصري بأسيوط، أن فرع البنك بمركز ديروط استقبل 1795 مواطنا، و 2344 بمركز القوصية، و2267 بمركز منفلوط، و1976 بمركز أسيوط، و991 بمركز ابوتيج، و641 بمركز صدفا، و1246 بمركز صدفا، و892 بمركز الفتح، و627 بمركز ساحل سليم، و605 بمركز البداري، و659 بمركز الغنايم، و996 بالفرع الرئيسي، و 507 بالفرع الإسلامي، ليصل عدد العملاء لـ 15546 مواطنا.
وأكد المحاسب هاني مبروك، مدير البنك الزراعي المصري بأسيوط، على  اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل الصرف عليهم منعا للتكدس في الفروع والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحاسب هاني مبروك، إلى توزيع كمامات وقفازات بلاستيكية على جميع العملاء، بجانب توفير المطهرات اللازمة بغرض التعقيم بفروع البنوك على مستوى المحافظة لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وشدد علي جميع الموظفين بأن الحالات الإنسانية تحتاج من الجميع التعامل معها برفق وتخفيف آلامها، فضلا عن إتاحة البنك استراحات وخيما ومقاعد أمام الفروع، وكانت هذه المقاعد على مسافات متباعدة منعا للتقارب من أجل الحفاظ على سلامة العملاء الصحية، وتنظيم دخولهم للفرع للعملاء.
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