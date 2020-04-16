AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريب أسماك البردويل

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
فرضت إدارة بحيرة البردويل شمال سيناء رقابة علي المنافذ البرية، لمنع تهريب الاسماك.

واكد اللواء امجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، شمال سيناء، انه تم وضع مجموعة من المتخصصين فى الثروة السمكية على مدخل نفق 3 يوليو بورسعيد شرقا للسيطرة والرقابة، والإشراف على خروج جميع أنواع الأسماك والأحياء المائية من شرق القناة الى غرب القناة .

وقال أنه سيتم تحصيل الرسوم القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه تهريب الأسماك.

وقال مدير بحيرة البردويل ، انه تم فرض السيطرة على المسطح المائي للبحيرة والطرق المؤدية إليها ، من جميع الجهات عن طريق دوريات تعمل ليل نهار حفاظا على المخزون السمكى فى فترات منع الصيد المسطح البحيرة.

وأشار إلى أنه تم القبض على عربة ربع نقل محملة بأسماك البردويل بالسائق ومرافق اثناء تحركها فى اتجاه أحد المعابر على قناة السويس بها حوالى750 كيلو جرام  سمك بردويل انواع مختلفة.

___==____
اقراء ايضا...
محافظ شمال سيناء: متابعة يومية لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شمال سيناء على موعد مع أسماك البردويل.. تعرف على الأسعار

لرفع كفاءة الصيد.. برامج لمكافحة طائر غراب البحر بشمال سيناء

بحيرة البردويل تعود للحياة.. خطة لتطهيرها من الرمال والمخلفات

للحفاظ على المخزون السمكي.. البردويل تسعى للسيطرة على مسطح البحيرة.. ومبادرة لرفع كفاءة الصيد والحد من المخاطر البحرية

ترشيحاتنا

العثور على 17 جثة لوفيات من فيروس كورونا داخل دار مسنين بـ أمريكا

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

وزيرة الصحة: معدل إصابات كورونا بمصر يبلغ 25 شخصًا لكل مليون مواطن

مينفعش العبد يهاجم سيده.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا

7 نجوم من الأهلى والزمالك فى برنامج رامز جلال الجديد .. تعرف عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة