تشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريب أسماك البردويل



وأشار إلى أنه تم القبض على عربة ربع نقل محملة بأسماك البردويل بالسائق ومرافق اثناء تحركها فى اتجاه أحد المعابر على قناة السويس بها حوالى750 كيلو جرام سمك بردويل انواع مختلفة.



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وأشار إلى أنه تم القبض على عربة ربع نقل محملة بأسماك البردويل بالسائق ومرافق اثناء تحركها فى اتجاه أحد المعابر على قناة السويس بها حوالى750 كيلو جرام سمك بردويل انواع مختلفة.___==____اقراء ايضا...

فرضت إدارة بحيرة البردويل شمال سيناء رقابة علي المنافذ البرية، لمنع تهريب الاسماك.واكد اللواء امجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، شمال سيناء، انه تم وضع مجموعة من المتخصصين فى الثروة السمكية على مدخل نفق 3 يوليو بورسعيد شرقا للسيطرة والرقابة، والإشراف على خروج جميع أنواع الأسماك والأحياء المائية من شرق القناة الى غرب القناة .وقال أنه سيتم تحصيل الرسوم القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه تهريب الأسماك.وقال مدير بحيرة البردويل ، انه تم فرض السيطرة على المسطح المائي للبحيرة والطرق المؤدية إليها ، من جميع الجهات عن طريق دوريات تعمل ليل نهار حفاظا على المخزون السمكى فى فترات منع الصيد المسطح البحيرة.