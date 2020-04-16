الأول كارثي.. 3 أسباب وراء ارتفاع وفيات كورونا في مصر واقترابها من 200 حالة





وقالت الوزارة إن عدد إصابات اليوم بلغ 168 حالة ليصبح إجمالي الحالت المصابة حتى الآن في مصر 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.





وحتى نتمكن من الوقوف على ارتفاع حالات الوفاة في مصر خلال الآونة الأخيرة والذي تخطى نسبة 7 % من حالات الإصابة، تم توجيه الأسئلة من خلال الإعلاميين والصحفيين إلى مجلس الوزراء ووزارة الصحة لكشف الأسباب.









وصول الحالات متأخرة





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن معدل وفيات كورونا مرتفع للأسف، وفقا للمعدلات العالمية.





وأرجع المتحدث باسم الحكومة السبب في ذلك إلى تأخر الحالات المشتبه في اصابتها إلى مستشفى العزل الصحي أو المستشفيات المستقبلة للمرضى قائلا إن نصف عدد المتوفين وصل إلى مستشفى العزل بعد الوفاة.





ومما لا شك فيه أن المنظومة الصحية في مصر تتحمل أعباءً إضافية من هذه الفئة بسبب عدم الوعي لدى بعض المواطنين بأعراض المرض، ومن ثم المبادرة بالذهاب الى المستشفيات بعد فوات الأوان، وهو أمر كارثي للغاية.









قلة المسوح الطبية





تقول دكتورة إيمان مرزوق أستاذ علم الفيروسات بجامعة برلين الحرة، إن ارتفاع أعداد الوفيات يعود الى قلة المسوح الطبية الشاملة لعدد كبير من شرائح المجتمع المصري.





وقالت إن ذلك يفوت الفرصة لاكتشاف بعض الحالات في مراحل مبكرة، ما يؤدي إلى تأخر حالتها ووصولها إلى المستشفيات في حالة حرجة يصعب إنقاذها.









الأمراض المزمنة





وتضيف أستاذ علم الفيروسات أن معظم الحالات الحرجة المصابة تعاني أيضا من أمراض مزمنة من أهمها ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر و القلب والرئة وبعض الأمراض السرطانية وبالتالي يكون احتمالية الشفاء وتخطي الأزمة ضعيفة.





جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عقدت اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٦ مستشفيات للعزل وهي "أبو تيج، تمي الأمديد، إسنا، الصداقة، كفر الزيات ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

أعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي المحدث لتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بالفيروس المستجد كوفيد 19.