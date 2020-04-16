بـ 200 مليار دولار.. مشروع لبناء مخزون استراتيجي عالمي للمستلزمات الطبية.. تفاصيل

قدم مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية "وهو مركز أبحاث أوروبي مستقل" مسودة مشروع لتأسيس " صندوق الصحة العالمي للاستثمار والتنمية (IHFDI).





وتهدف فكرة المشروع لتأسيس هيئة دولية تتبع للأمم المتحدة بميزانية 200 مليار دولار تكون مهمتها الأولى بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات والأجهزة الطبية حول العالم لمواجهة الأوبئة والأزمات الصحية الطارئة، ومنع حدوث نقص حاد في المواد الطبية والأقنعة وصل إلى حد القرصنة لهذه المواد في المطارات والموانئ العالمية.





كما وضع المشروع أهداف قصيرة وطويلة المدى لوضع خطة دولية متكاملة لمواجهة الأوبئة والأزمات الصحية ودعم الدول الأكثر حاجة في القطاع الصحي.





وقال ناصر زهير رئيس قسم الدراسات الأورومتوسطية في مركز جنيف إن الخطة المقترحة لعمل صندوق الصحة الدولي للتنمية والاستثمار تطمح لبناء مخزون استراتيجي عالمي من المستلزمات الطبية الأساسية والتي تتضمن المعدات والأجهزة الطبية التي شهدت نقصا حادا في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبناء مصانع أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية تكون موزعة حول العالم بحسب التوزيعات الجغرافية والسكانية لتحقيق التوازن في تأمين كافة الاحتياجات الطبية في أسوأ الظروف في حالات الإغلاق التام وتوقف حركة الملاحة والشحن العالمي كما حدث في خضم أزمة فيروس كورونا.





كما يهدف المشروع لبناء مشاريع استثمارية تتبع للصندوق الدولي تكون مهمتها الأساسية تحقيق عوائد مالية للوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي للصندوق وتحقيق عوائد استثمارية للمساهمين يمكن استخدامها كرصيد في المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية.





ويقدم المشروع آلية مثمرة لمنح القروض الصحية العاجلة للدول التي تواجه أزمات في قطاعها الصحي تشمل مساعدات مادية ومستلزمات طبية، وبناء معاهد بحثية عالمية تتبع للهيئة الاستثمارية للصندوق تكون مهمتها متابعة الأوبئة وتطور الفيروسات وتقديم تقارير دورية للأمم المتحدة والهيئة الطبية الدولية التابعة للصندوق لاتخاذ التدابير اللازمة.



