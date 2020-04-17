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برلمان

برلماني عن قرار غلق الأتوبيس النهرى: يحمى المواطن من كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:01 ص
الاتوبيس النهري
الاتوبيس النهري
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حسن رضوان
رحب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،  بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.

وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الآونة الأخيرة أظهرت عددا كبيرا من الأبطال القادرين على إصدار القرارات المهمة وقت الأزمات.

وقال النائب إن من ضمن هؤلاء الأبطال محافظة دمياط والبحر الأحمر والقاهرة وغيرهم الذين قاموا بإجراءات قوية من أجل أمن وسلامة المواطنين، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة للحفاظ على سلامتهم.

وكان ذلك بعد أن أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.

 

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وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن فترة الغلق ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الساعة ٦ صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة ٦ صباحًا. 

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بايقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام. 
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