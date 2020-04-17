برلماني عن قرار غلق الأتوبيس النهرى: يحمى المواطن من كورونا

رحب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.





وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الآونة الأخيرة أظهرت عددا كبيرا من الأبطال القادرين على إصدار القرارات المهمة وقت الأزمات.





وقال النائب إن من ضمن هؤلاء الأبطال محافظة دمياط والبحر الأحمر والقاهرة وغيرهم الذين قاموا بإجراءات قوية من أجل أمن وسلامة المواطنين، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة للحفاظ على سلامتهم.





أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري. وكان ذلك بعد أن

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