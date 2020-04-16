AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعقيم أدوات عجن الخبز في مخابز الشرقية

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:16 م
وكيلة وزارة التموين
وكيلة وزارة التموين بالشرقية مع مراسل صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية انتظام واستقرار عملية صرف الخبز المدعم للمواطنين دون وجود أى عوائق تحول من وصول الخبز المدعم لمستحقيه، مشيرة إلي أن على رؤساء المراكز بالمرور الميدانى على المخابز للتأكد من التزام أصحابها ببدء العمل بالمخابز  في تمام الساعة السادسة صباحًا مع نهاية موعد حظر التجوال.


وأضافت فائزة عبد الرحمن أنه يوجد بالمحافظة  ٢٥١١ مخبزا بمختلف مراكز  ومدن وأحياء وقرى المحافظة جميعهم يعملون بكامل طاقتهم الإنتاجية فيتم إنتاج  ٢١ ألفا و١٦٧ رغيف خبز يوميا بمختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة.


كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يقدر  ٣٤ ألفا و٢٤١ طنا بالصوامع بالإضافة إلى  ٨١٢٥ طنا بالمطاحن بالإضافة إلى  وجود ٤٧ طن دقيق ابيض يكفى حتى نهاية شهر أبريل الحالى.


من جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بتفعيل لجان التفتيش والمراقبة على المخابز والمتابعة على مدار اليوم لمنع التلاعب في الوزن والمواصفات التموينية لرغيف الخبز ولتنظيم حركة بيع وتداول الخبز ولمنع حدوث أي تكدسات أو تزاحم من المواطنين أمام المخابز مع مراعاة وجود مسافات بينيه بينهم للحصول على الخبز فى أقل وقت، مشددا على أصحاب المخابز اتباع  إجراءات النظافة العامة بالمخابز  وتطهير العمالة والأرضيات، وأدوات العجن، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تموين الشرقية لـ «صدى البلد»: قريبًا مفاجأة للمواطنين.. وتحديث أرقام التليفونات على البطاقات لهذا العرض

محافظة الوادى الجديد تنتج «عيش بلدى» من دقيق البطاطا.. فيديو

مخابز الشرقية تعمل بشكل طبيعي يومي الجمعة والسبت

لمواجهة كورونا.. إنتاج 21 ألف رغيف خبز يوميًا بالشرقية

ترشيحاتنا

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف لقاح ضد فيروس كورونا

وزيرة الصحة: معدل إصابات كورونا بمصر يبلغ 25 شخصًا لكل مليون مواطن

تحرك برلمانى عاجل ضد مقالات نيوتن بشأن انفصال سيناء عن مصر

القومي للبحوث يزف بشرى بشأن عقار فيروس كورونا.. تفاصيل

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. طليقة ماجد المصري على البحر في ذكريات صيف

بملابس غريبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

بدون ماكياج.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة