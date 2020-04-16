تعقيم أدوات عجن الخبز في مخابز الشرقية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية انتظام واستقرار عملية صرف الخبز المدعم للمواطنين دون وجود أى عوائق تحول من وصول الخبز المدعم لمستحقيه، مشيرة إلي أن على رؤساء المراكز بالمرور الميدانى على المخابز للتأكد من التزام أصحابها ببدء العمل بالمخابز في تمام الساعة السادسة صباحًا مع نهاية موعد حظر التجوال.





وأضافت فائزة عبد الرحمن أنه يوجد بالمحافظة ٢٥١١ مخبزا بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة جميعهم يعملون بكامل طاقتهم الإنتاجية فيتم إنتاج ٢١ ألفا و١٦٧ رغيف خبز يوميا بمختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة.





كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من القمح يقدر ٣٤ ألفا و٢٤١ طنا بالصوامع بالإضافة إلى ٨١٢٥ طنا بالمطاحن بالإضافة إلى وجود ٤٧ طن دقيق ابيض يكفى حتى نهاية شهر أبريل الحالى.





من جانبه، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بتفعيل لجان التفتيش والمراقبة على المخابز والمتابعة على مدار اليوم لمنع التلاعب في الوزن والمواصفات التموينية لرغيف الخبز ولتنظيم حركة بيع وتداول الخبز ولمنع حدوث أي تكدسات أو تزاحم من المواطنين أمام المخابز مع مراعاة وجود مسافات بينيه بينهم للحصول على الخبز فى أقل وقت، مشددا على أصحاب المخابز اتباع إجراءات النظافة العامة بالمخابز وتطهير العمالة والأرضيات، وأدوات العجن، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.