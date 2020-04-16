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أحمد كريمة: الطبيب هو الفيصل في تحديد مسألة الصيام في شهر رمضان في ظل جائحة كورونا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:27 م
احمد كريمة
احمد كريمة
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هاني حسين
قال  الدكتور احمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الفيصل في حسم أمر الصيام في شهر رمضان في زمن فيروس كورونا هو الطبيب لأنه صاحب التخصص.

وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الطبيب يحدد بيان الحكم الاسترشادي الذي يستند إليه الفقيه بعد الطبيب كي يفتي الناس في مسألة الصيام.

 وتابع أحمد كريمة :" الاطباء هم اهل الذكر في الامور الطبية التي ترتبط بالعبادات".

وأكمل أحمد كريمة:"  الصيام فرض علينا في القرآن الكريم، والصيام في حق الأسوياء الأصحاء فرض عين ركن لا يترك، ولكن إذا كان هناك مريض بمرض مزمن قد يؤدي إلى هلاكه وأخبره الطبيب ألا يصوم فلا يصوم".

ولفت احمد كريمة:"  ليس كل مريض يفطر وليس كل مسافر يفطر".
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