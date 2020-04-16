تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب الخارجة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب الخارجة، يضم رئيسا ونائبا و6 أعضاء آخرين وذلك بناء على القرار رقم 128 لسنة 2020 الصادر عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأكد الزملوط أن هذا القرار يأتي في إطار خطة تطوير المنظومة الرياضية وتقديم خدمات أفضل لقطاع الشباب بالمحافظة .





ويضم مجلس الإدارة في العضوية كلا من، محمد كامل محمد احمد ،واحمد فؤاد محمد احمد ، ومحمد عبد الغفار محمد سنوسي، وعبد الرحمن السيد محمد، ومحمود إسماعيل محمود حافظ، ومحمد علي عيد محمد، وسماح عبد الهادي محمد ، وهبه وإيمان على حسن جبالي.





وفى سياق متصل قام مركز شباب الخارجة باتخاذ مجموعه من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد covid 19 وذلك بالقيام بعملية تعقيم كاملة داخل المركز لصالات الألعاب الفردية والجماعية وغرف تغيير ملابس اللاعبين والمكاتب الإدارية وصالات الجيم وقاعات الحاسب الالي ومكتبة المركز والملاعب وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعه بالوادي الجديد.





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