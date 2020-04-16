قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميٍس، عن تقرير خطير تضمن تحذيرات من المخابرات الأمريكية لإسرائيل وحلف الناتو من تفشي فيروس غامض في الصين منذ شهر نوفمبر الماضي، لكن الولايات المتحدة ولا إسرائيل لم يفعلوا أي شئ تجاه هذه التحذيرات.





وقالت القناة الإسرائيلية إن المخابرات الأمريكية رصدت تفشي فيروس كورونا في ووهان بالصين، وكتبت تقرير عن هذا الأمر في منتصف شهر نوفمبر، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يبد أي اهتمام بالتقرير، لكن الإدارة الأمريكية قررت أن تبلغ اثنين من حلفاءها فقط، إسرائيل وحلف الناتو، ووصلت المعلومات إلى متخذي القرار بوزارة الصحة الإسرائيلية، لكنهم أيضا لم يفعلوا شيئا حيال الأمر.





وبحسب القناة 12، فإن المخابرات الأمريكية حذرت في تقرير سري من مرض غير معروف في الصين، وإنهم يتابعون تفشي هذا المرض، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى وسائل الإعلام سواء من تقرير الاستخبارات الأمريكية أو من النظام الصيني.





وفور تلقي المعلومات والتقرير السري الصادر عن المخابرات الأمريكية، عقد الجيش الإسرائيلي اجتماعا خاصا لدراسة ما يمكن أن يفعله إذا وصل هذا المرض الغريب "لم يكن يعرف هويته في ذلك الوقت"، إلى منطقة الشرق الأوسط، كما بحث الجيش الإسرائيلي تأثيرات هذا المرض على الدول المجاورة لإسرائيل.