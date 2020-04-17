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برلمان

بعد قرار غلق المراكب العائمة.. برلمانية تطالب المواطنين بإتباع تعليمات الحكومة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:01 ص
المركب العائمة
المركب العائمة
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حسن رضوان
طالبت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة اتباع التعليمات التى أصدرتها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، معقبةً:" قرارات الحكومة والمحافظين هدفها ابعاد الخطر عن المواطن".

وأكدت "ناشد" لـ"صدى البلد"، أن إغلاق التجمعات السياحية مهمة جدًا فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا فى البلاد، مشيرة الى أن الحكومة قائمة بجهود جبارة وينبغى أن يتحمل المواطن المسؤولية ولا ينساق وراء الشائعات ويتبع التعليمات لحين أنتهاء هذه الجائحة.

وكان ذلك بعد أن أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.

 

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وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن فترة الغلق ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الساعة ٦ صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة ٦ صباحًا. 

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بايقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة أشهر ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام. 
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