بعد قرار غلق المراكب العائمة.. برلمانية تطالب المواطنين بإتباع تعليمات الحكومة

طالبت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة اتباع التعليمات التى أصدرتها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، معقبةً:" قرارات الحكومة والمحافظين هدفها ابعاد الخطر عن المواطن".





وأكدت "ناشد" لـ"صدى البلد"، أن إغلاق التجمعات السياحية مهمة جدًا فى ظل وجود أزمة فيروس كورونا فى البلاد، مشيرة الى أن الحكومة قائمة بجهود جبارة وينبغى أن يتحمل المواطن المسؤولية ولا ينساق وراء الشائعات ويتبع التعليمات لحين أنتهاء هذه الجائحة.





أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري. وكان ذلك بعد أن

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