جمعية أهل مصر: المجتمع المدني يكمل دور الدولة فى محاربة كورونا

أكدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسسة جمعية اهل مصر، ان مؤسسة أهل مصر للتنمية ليس لها صلة تماما بالمنشورات الكاذبة الذي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي على لسان مؤسسة أهل مصر التي تسخر من الكادر الطبي وتشوه من دور ومجهودات المؤسسة في دعم الفرق الطبية في مصر.





مؤكده انه لن يثنيها اي حملات تشويه عن استكمال دورها في خدمة وحماية الوطن بشكل عام والكوادر الطبية بشكل خاص خلال هذة الازمة كونهم خط الدفاع الاول.





وأكدت ان مؤسسة أهل مصر للتنمية أخذت على عاتقها منذ اليوم الاول ان تقف الى جانب الدولة المصرية التي تقوم بدور ومجهود قوي في حماية الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفيات ضد عدوى فيروس كورونا، مشيره ان دور المجتمع المدني استكمال دور الدولة، فالدعم الذي يقدمه المجتمع المدني ليس منَّة او مساعده ولكنه واجب والتزام وجزء من دوره ومسؤوليته تجاه ابناء وطنه.

وعبرت عن فخرها بفريق عمل مؤسسة أهل مصر للتنمية وتقديرها للعمل والمجهود العظيم الذي يقوم به كل فرد داخل المؤسسة