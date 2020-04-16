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الحياة تعود لأسواق ووهان الشعبية بعد إغلاق 4 أشهر بسبب كورونا.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:40 م
أسواق ووهان
أسواق ووهان
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات لعودة أسواق ووهان الشعبية أنشطتها رغم السمعة السيئة التي طالتها والدعوات المتكررة من الخارج إلى إغلاقها، بعد أربعة أشهر على ظهور وباء كوفيد-19 في هذه المدنية بوسط الصين.

ويبدو أن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص في العالم، تم احتواؤه في البلاد بعد عزل مدينة ووهان مع سكانها الـ 11 مليونًا.

ويجمع الخبراء على أن فيروس كورونا المستجد ظهر نهاية 2019 في سوق في المدينة تباع فيها الحيوانات البرية. ويكون الفيروس قد انتقل من الحيوان في هذه السوق إلى الإنسان.

والدليل على القلق المستمر السائد في ووهان بعد أسبوع على رفع العزل، نشر لافتات تذكر بحظر بيع الحيوانات البرية وحتى الدواجن الحية في بايشاتشو أكبر أسواق المدينة.

لكن التجار يشكون من تراجع كبير في نشاط السوق والدليل ممرات السوق الفارغة من الزبائن.
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