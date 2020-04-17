مواليد اليوم في علم الأبراج.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 17 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام:





إذا كنت مولودا في يوم 17 أبريل فإن ذلك يعني أنك محدد وعملي وواقعي وتعمل بفاعلية وتركز جيدا على هدفك، لكنك تصر على فرض قوانينك الصارمة على من حولك!









نصيحة هذا العام

هو عام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.