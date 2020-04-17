ياسر عبيدو يكتب: الابتلاء نعمة

أصبحت مظاهر التنمر على من يصاب بالكورونا او الاطباء رغم ندرتهم وكونهم عملة صعبة يبحث عنها العالم بلا تأشيرة أو يبحثون عنها بإبرة فى كومة قش فها هى امريكا تمنح التأشيرة للأطباء مع حزمة حوافز إغراء لهم للنقص الشديد فى الاطباء لديهم,والمصريون على طول تاريخهم خاصة والعرب عامةتعرضوا لابتلاءات لا حصر لها منها الطاعون او الموت الاسود الذى كاد يفنى اوروبا ويذكر التاريخ ان علماء المسلمين فى اوج ازدهار الحضارة الاسلامية هم من حلوا معضلات هذه الامراض واوقفوا فتكها بالبشر مثل الفارابى وابن سينا والزهراوى لذا عرف العالم كله قيمة الطبيب وأخذ حظوة عند الملك والحاكم ان كان بارعا وكتب التاريخ تحمل اسماء هؤلاء الاطباء بل ان بعض الحكام استعان بأطباء على الديانة اليهودية لأنهم يمتلكون العلم ورأينا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون واصابته الدرامية بالفايروس ووصوله الى مرحلة متأخرة كادت تودى بحياته ,لذا كانت سعادته عارمة وعرفانه بالجميل للمرضتين اللتين لازمتاه فى مراحل العلاج السريرى بالمشفى حتى تعافى الى الدرجة التى جعلته يقدم لهم الشكر والامتنان مفتخرا بأسامىيهم اطباء وممرضات

المرضُ فى حقيقته مظهرٌ من مظاهر الضعف البشري، وهو ابتلاء من الله ـ عز وجل ـ، يُصيب الصالح والفاسد، والطائع والعاصي، وما منّا من أحدٍ إلا ويصيبه المرض، أو يصيب من حوله ممّن يحبّ

ثمانية لابد منها على الفتى ولابد أن تجري عليه الثمانية

سرور وهَمٌّ، واجتماع وفُرْقة ويُسْر وعُسْر، ثم سقم وعافية

والمرض فيه وجوه متعددة من الفضل والخير لمن يصبر عليه، ويرضى بقدر الله فيه، علمها من عَلِم، وجهلها من جهل، والكثير من الناس يُبتلى بالمرض لكنه قد ينسى ما في المرض من مِنحٍ، إذِ المرض في السنة النبوية مِنحة لا مِحنة، فإذا صبر المسلم عليه تُكَفَّر سيئاته، وتزداد حسناته، وتُرفع به درجاته، وذلك عام في الأسقام والأمراض، ومصائب الدنيا وهمومها، فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( ما يصيب المسلم من نصب اى تعبولا وصب أى وجع وألم، ولا همّ ولا حزن، ولا أذى ولا غمّ، حتّى الشّوكة يشاكها، إلّا كفّر الله بها من خطاياه " رواه البخاري ."

فالمرض وإن كان في ظاهره بلاء ومحنة، إلا أنه يحمل في طياته خيرًا ومنحة، فعند كل مريض منح ربانية، وهدايا نبوية، وثمرات الصبر على الابتلاء بالمرض في السنة النبوية كبير وكثير، ومن ذلك :تكفير الذنوب فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه " رواه البخاري، وهذا الحديث فيه دليل على أن المرض النفسي كالمرض البدني في تكفير السيئات، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الحديث: " ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ، والنصب هو التعب، والوصب: هو المرض، وهذه أشياء بدنية، ثم قال: ولا هم ولا حزن .. ولا غم "وهذه أشياء نفسية"، فالهموم والأحزان والغموم، وهي أشياء نفسية يكفر الله ـ عز وجل ـ بها من الخطايا والذنوب كالأمراض البدنية .فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها "رواه البخاري، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ للصحابية أم العلاء في مرضها: ( أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة ) رواه أبو داود .

ومن فوائد وثمرات الصبر على المرض رفع الدرجات، فقد يكون للعبد منزلة عظيمة عند الله ـ عز وجل ـ، لكن عبادته وأعماله الصالحة التي يعملها لا تؤهله للوصول إليها، فيبتليه الله ـ عز وجل ـ بمرض فيرتقي إلى تلك الدرجة التي كتبها الله له، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبَّره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى " رواه أبو داود وصححه الألباني . وعن عائشة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( ما من مسلمٍ يُشَاكُ شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة ) رواه مسلم .

قال النووي: " قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة ) وفي رواية: ( وحُطَّ عنه بها )، وفي رواية: ( إلا كتب الله بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة ): في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام، ومصائب الدنيا وهمومها، وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور، وزيادة الحسنات، ومنها ما كان يعمله المريض من الطاعات والعبادات ومنعه المرض من فعل ذلك، فالله ـ عز وجل ـ بفضله يكتب له أجر وثواب ما كان يفعله وهو صحيح مُعافى، فعن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( إذا مرض العبدُ أو سافر، كتب اللهُ تعالى له من الأجرِ مثلَ ما كان يعملُ صحيحًا مُقيمًا ) رواه الطبراني وصححه الألباني .

من الأمراض أمراض يجعلها الله ـ عز وجل ـ سببًا لدخول الجنة، فالجنة قد حُفَّت بالمكاره، والأمراض لا شك من المكاره، وقد أخبرنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ربه ـ سبحانه ـ أن الذي يصبر على فقد بصر عينيه يعوضه الله بالجنة، "إنَّ اللَّهَ قال: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتَيهِ "عينيه فصبَرَ، عوَّضتُه منهما الجنَّة "رواه البخاري .

وبَشَّر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ امرأة مصابة بالصرع بالجَنَّة، فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابنُ عباسٍ"ألا أُريك امرأةً من أهلِ الجنة؟، قلتُ بلى، قال: هذه المرأةُ السوداء، أتتِ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالت: إني أُصْرَعُ، وإني أتكشَّفُ، فادعُ اللهَ لي، قال: إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافيكِ، قالت: أصبر، قالت: فإني أتكشَّفُ، فادعُ اللهَ أن لا أتكشَّفُ فدعا لها ) رواه مسلم، فكانت تُصرع ولا تتكشف، من حرصها على ستر عورتها ـ رضي الله عنها ـ، وحرصها على الأجر في ذات الوقت.

قدْ يُنعم الله بالبلوى وإن عَظُمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

العافية للمؤمن خيرٌ من البلاء والمرض، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتمنى المرض، لأنه قد يُبتلى بما لا يطيقه، وقد لا يستطيع الصبر عليه، فيتسخط من قدر الله ـ سبحانه ـ, بل ربما ساقه ذلك البلاء إلى الكفر والعياذ بالله، ومن ثم فقد علمنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن نسأل الله ـ تعالى ـ دائما العفو والعافية، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: ( لم يكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصبح ولا يمسي إلا ويدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

وكان من مشهور دعائه ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ) رواه الترمذي، ( اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء (الأمراض)) رواه الحاكم، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال" سلوا الله اليقين والعافية، فما أوتي أحد شيئًا بعد اليقين خيرًا من العافية" رواه أحمد .

وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( ما من رجل رأى مُبْتَلى، فقال فى سره لئلا يسمع المريض"الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنًا ما كان "رواه الترمذي .

فمع الأجر الكبير والدرجات العالية للصابر على مرضه،السنة النبوية تعلمنا ألا يتمنّى المسلم المرض، وألا يدعو به على نفسه، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ: ( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاد اى زار رجلًا من المسلمين قد خَفَتَ "ضعف من شدة المرض"، فصار مثل الفرْخِ، فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟، قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " سبحان الله! لا تطيقه ولا تستطيعه، أفلا قلت"اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؟، قال: فدعا الله به، فشفاه الله "رواه مسلم .. وهذا يشبه قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم: ( يا أيها الناسُ ! لا تتمنوا لقاءَ العدو، واسألوا اللهَ العافية، فإذا لقيتُمُوهم فاصبروا، واعلموا أنَّ الجنةَ تحتَ ظلالِ السيوفِ " رواه مسلم .

واعلم أن المرض من سنن الله وقدره، لا يَسْلم منه بشر، ولا ينجو منه أحد، وهو يختلف من شخص لآخر، ومن مرض لمرض، فما على المسلم إلا أن يصبر على ما أصابه، ويضع نصب عينيه الجزاء العظيم للصابر على مرضه، ويطلب علاجه عبر الوسائل المشروعة، ويسأل الله دائما العفو والعافية وعلينا امام تفشى كورونا ألا نجزع من الموت فإنه ملاقينا قرب او بعد ولكل موعد محتوم لن يخلفه,واقرأ الآية" قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "الجمعة,وليس معنى ذلك أن نهمل الاحتراز فنصاب به ونعدى غيرنا ,فنكون قد ارتكبنا حراما نهى عنه الله"ولا ترموا بأيديكم الى التهلكة فالعالم كله الآن أدرك قيمة السنة النبوية وأحاديث المصطفى صلوات ربى وتسليمه عليه بعد اربعة عشر قرنا من الزمان من العزل الذى يوازى الحجر الصحى اذا نزلت جائحة بالبلد الذى انت فيه فلا تغادره ان اصاب الناس وانت به مقيم ولا تدخله ان كنت بعيدا قادم اليه وسمعت به ومنه كثرة الاغتسال والنظافة والاستنثار من الانف وغسل اليدين فور الاستيقاظ والوضوء قبل النوم وعدم العطاس فى وجوه الناس ولا التثاؤب الا بوضع يدك على فيك واخذ الاحتياطات والاسباب والتوكل بعد كل هذا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين,اما الدروشة والتنطع بالدين مثل الذى يسقى كل الحاضرين من اناء واحد او يأكلون بملعقة واحدة على انه بركة فهذا منهى عنه وهو تواكل وحرام لأنه خديعة وايهام مليس من الاسلام اصلا. {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ} الدَّالَّةِ على صدقِ رسولِنا وصدقِ ما جاءَ بهِ.{وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} أي: لا يرشدُهم إلى مصالحِهم، ما دامَ الظُّلمُ لهم وصفًا، والعنادُ لهم نعتًا.