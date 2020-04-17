لماذا تستحب قراءة سورة السجدة فجر الجمعة





قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء إن قراءة سورة السجدة والإنسان، فجر الجمعة، سُنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يداوم على قراءتهم كل يوم جمعة.





وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن سورة السجدة بها موضع سجود تلاوة فيسجد صلى الله عليه وسلم وسن لنا نحن أمتنا أن نسجد عند هذه المواضع فى فجر يوم الجمعة.





وأوضح أمين الفتوى، أنه لا يوجد مانع شرعي أن يكتفي المسلم بقراءة الآيات محل السجود من سورة "السجدة" فقط وله الثواب عند الله تبارك وتعالى.

ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي أمين القتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل غسل يوم الجمعة واجب.





ومن ناحيته، أوضح أمين بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك"، اليوم الأحد، أن غُسل يوم الجمعة مستحب، وبعض العلماء يرونه واجب، ولكن أغلب الأراء تتجه إلى أن غُسل الجمعة يصل إلى قدر السنة المؤكدة.





حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الأربعة؟ يُسنُّ الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جماهيرُ العلماء، وحُكي الإجماعُ على ذلك.





غسل يوم الجمعة ثبت أنه سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم-، فيُستحب للمسلم أن يَتطيَّبَ ويستخدم السواك، ويرتدي أفضل الثياب لحضور صلاة الجمعة، كما عن عَمرِو بن سُلَيمٍ الأنصاريِّ، قال: أشهَدُ على أبي سعيدٍ، قال: أشهدُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ، وأن يَستنَّ، وأنْ يمسَّ طِيبًا إنْ وَجَد».