محمد النجار يكتب: بسم الله في البدء والختام

البسملة أو التسمية هي قول {بسم الله}، و إن الله تعالى قد افتتح كتابه بها، فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (سورة الفاتحة، 2:1)، كما جعلها في صدر كل سورة من القرآن إلا سورة التوبة، وجعلها كذلك بعض آية من سورة النمل فقال: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، (آية: 30)، وإن ذلك ليدل على أن لها من الشرف وقوة الأثر في البركة والحفظ ما يؤهلها لأن تكون في مقدمة كتاب الله، وعلى رأس كل سورة من سوره، وقد تترجم ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سلوك عملي، فكان حريصًا كل الحرص صلى الله عليه وآله وسلم على التسمية في كل أمر غالبًا، فجاء عنه أنه كان يستحب التسمية في مواضع كثيرة، وهذه المواضع عندما درسها العلماء وجدوا أن بعضها كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يأمر به على سبيل الحتم واللزوم، وبعضها كان يأمر به أو يفعله على سبيل الاستحباب والندب، وهذه المواضع منها:

التسمية عند وقوع المكروه: فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى نفعها في درء الشر والحيلولة دون وقوع ما يسوء، فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له حين أُصيبت أصابع طلحة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حس؛ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: " يا طلحة؛ لو قلت بسم الله أو ذكرت الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون حتى تلج بك في جو السماء " 0 [وكلمة حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما يؤلمه أو يحرقه غفلة، كالجمرة، والضربة ونحوهما] فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلحة رضي الله عنه وكانت قد قطعت بعض أصابعه يوم أحد وجاء في بعض الروايات أنها شلت ولم تقطع، فبين له أنه لو كان تذكر التسمية عند وقوع الإصابة بأصابعه وقبل تحققها لما نفذت ولوجد ملائكةً ترفعه وتحميه والناس ينظرون إليه، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يبين له أهمية التسمية وأن بها يحصل نوع حفظ في تقدير الله، لكن لا يلزم منه أن يكون في كل مرة أو مع كل نازلة رفعٌ من الملائكة تعينًا، لكنه أخبره بأن هذا هو ما قُدِّرَ له في هذا الموقف لو كان قالها، وفي هذا المعنى يقول السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي: " أُخِذ منه أن من يَطعُنُه العدوّ ينبغي له أن يقول "بسم اللَّه"، أو نحو ذلك، ولا ينبغي أن يُظهر التوجّع. ولا يلزم من هذا أن كلّ من يقول: "بسم اللَّه" إذا طُعِن، أو قُطعت أصابعه ترفعه الملائكة، بل الظاهر أن المراد الإخبار بما قُدِّر لطلحة بخصوصه تقديرًا مطلقًا".. والحقيقة أنه لربما وقعت لي شخصيًا وكذلك لبعض القراء في توقعي، ما يؤيد بالتجربة والمشاهدة أثر التسمية في الحفظ من الوقوع في المكروه، ليست مرة ولا مرتين، بل عديد من المرات، التي لو ذكرها أحدٌ لأحدٍ من غير معاينة لظنها دربًا من الخيال. كان آخرها ما حدث من أشهر قليلة حين صدمت سيارة الأجرة التي تقلني امرأةً لم يشاهدها السائق وحين كانت تقترب السيارة من المرأة بما يدل على أن حادثًا سيكون، كنت أقول باسم الله باسم الله بصوت مسموع، لعل السائق ينتبه، فوالله إنه لصدمها، ووالله ما أصابها من سوء سوى أثر التراب الذي لوث ثيابها، وحقيبتها، وقد قامت تنفض التراب عنها، والجميع في زهول. وأقوى من ذلك حصل معي وأنا صبي نحيل في سن التاسعة أو العاشرة حين صدمتني سيارة عند إشارة المرور التي لم أرها وقد أضاءت باللون الأخضر للسيارات في الجهة المقابلة، وإذا بكل من حولي يقفون، وأنا وحدي أقتحم الطريق في حالة تشبه الغيبوبة أو التخدير، وإذا بالسيارة الفارهة تدفعني بقوة أمامها لعدة أمتار، وما منعي من القيام وأنا ملقى على الإسفلت إلا ظني بأنني هكذا أكون في حالة موت، فلا ينبغي أن أتعجل في القيام!، لكن المفاجأة أنني قمت ومشيت ولم أشعر بألم ولا حتى في الموضع الذي صدمته السيارة من جسدي، ولا أدري لماذا، والحمد لله، إلا أن أحد شهود العيان أخذني معه وكان موظفًا في البنك المجاور لتلك الإشارة المرورية وقال لي أنت بخير أنا سميت عليك حين شاهدت السيارة مقبلة عليك. وأعطاني رقم السيارة للاحتياط، لربما يحصل شيء.

التسمية عند الذبح والصيد: قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} (سورة الأنعام، آية: 118)، وقال: {وَلا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (سورة الأنعام، آية: 121)، وقال: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} (سورة المائدة، آية: 4).

وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك». وكذلك جاء في المسند بإسناد صحيح (ما أنهر الدم، وذُكِر عليه اسم الله فكُلْ، ليس السن، والظفر).

• وسوف أتجاوز الناحية الفقهية هنا في موضوع التسمية على الذبيحة، لأنني إذ علمت أن التسمية سنة وليست بواجبة عند الشافعي رحم الله؟ فإنني أعلم أيضًا أن وصفها بذلك لا يعني التقليل من شأنها، بل هي سبب في حصول البركات، ودرء العديد من الأخطار والأضرار، ولو لم يكن فيها إلا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكفى، فإذا أضافنا الله تعالى إلى ذلك فوائد أخرى فلا شك تكون التسمية على الذبائح نعمة امتن الله بها علينا وفخر نفخر به في شريعة ديننا، فقد نشر الدكتور حسن علي الفضالي الباحث بالمركز القومي للبحوث بمصر مقالة علمية على موقع: https://www.academia.edu/ بعنوان: اللحم الحلال، جاء فيها: "لقد كانت كل الفحوص الدموية والنسيجية كلها لمصلحة التكبير على اللحم. (يعني قول بسم الله الله أكبر)، فاللحم الذي كُبر عليه يكاد يكون طاهرًا نظيفًا من كل تلوث ومن كل أثر للبقع الدموية والجراثيم والمستعمرات الجرثومية. أما اللحم غير المكبر عليه نجد أن الفحوص الدموية والنسيجية والصور التي عرضت بهذا الموضوع كانت موبوءة وملوثة بشكل كبير جدا ًلا يمكن إهماله ولا يمكن التغاضي عنه.

ثم يضيف قائلًا: يقول الدكتور أنس الناظر:عندما كنت في الخارج أثناء دراستي رأيت كيف يتماثل المرضى تمامًا للشفاء من الكثير من الأمراض المعدية عند امتناعهم عن تناول اللحوم, كان تعليلي الأساسي لهذه الحالة هو أن هذه اللحوم غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية، إما مخنوقة خنقًا أو مقتولة ثم مذبوحة، ولكن بعدما تم اكتشاف أن للتكبير هذه الأهمية الكبيرة في منع بقاء الدم ضمن الذبيحة وبالتالي منع التكاثر الجرثومي فيها، تبين لي تمامًا أن هذا الموضوع ليس عن عبث أبدًا. فالامتناع عن تناول اللحوم كتلك اللحوم التي لم يكبر عليها والتي تم التكاثر الجرثومي فيها لهذه الدرجة التي تحتوي الزيفان والإنزيمات المفرزة من الجراثيم هي بالتأكيد لحوم مسببة للمرض ليست شافية منه"، وما ذكره الدكتور حسن الفضالي في هذه المقالة هو ما أشار إليه الشيخ/جهاد حمد في مجلة إعجاز اللبنانية، وأشار إليه من قبل باستفاضة الشيخ/ محمد أمين شيخو في كتاب يحمل اسمه مع مجموعة من المتخصصين في الطب والعلوم، بعنوان: الله أكبر رفقا بالحيوان، حيث جاء فيه أن الأستاذ الدكتور فايز الحكيم والأستاذ الدكتور محمد نبيل الشريف (كلية الصيدلة – جامعة دمشق) والأستاذ الدكتور مروان السبع (أستاذ علم الحياة الحيوانية – جامعة حلب) ومجموعة أخرى من الخبراء في هذا المجال، قد قاموا بأخذ ثلاث عينات من كل ذبيحة من نحو ألف ذبيحة من الذبائح المسمى والمكبر عليها، وغير المذكور اسم الله عليها، من لحم الدجاج والأغنام والعجول، وتم نقع هذه العينات في محلول الديتول لإلغاء احتمال وجود جراثيم خارجية. وتم زرع عينة من كل ذبيحة في ثلاث أوساط حيوية ومغذية متنوعة مدة 48 ساعة، وفي درجات حرارة ملائمة ومتشابهة لكافة العينات المقارنة، ووضعت النتائج تحت المجهر، وخلصت الدراسة إلى نتائج مذهلة. فالعينات التي أخذت من الذبائح المسمى والمكبر عليها كانت شبه معقمة وهي خالية من الجراثيم الممرضة بنسبة تجاوزت 99 بالمئة بينما انتشرت الجراثيم بأشكالها في العينات المأخوذة من الذبائح غير المسمى والمكبر عليها. وقد حصلت هذه النتيجة من دراسة آلاف العينات من ذبائح مختلفة، ومن مسالخ مختلفة، وتجاوزت عدد العينات 3000 عينة، كانت نتائجها بالكامل تشير إلى أن العينات المأخوذة من الذبائح المسمى والمكبر عليها سليمة صحيًا، وهي أوساط معقمة، بينما تعتبر غير المسمى والمكبر عليها مكانًا خصبًا لتجمع الجراثيم ونموها.

• والتسمية لا تقتصر على ما ذكرت فحسب، بل هي مسنونة مندوبة عند الخروج والدخول والوضوء والأكل والشرب ولقاء الرجل بأهله وعند النوم وعند دخول الخلاء وفي الصباح وفي المساء.

عند هذا الحد يمكنني في ذلك الظرف الذي يمر به العالم، وقد اتُّخِذت فيه كل التدابير الواقية من فيروس كورونا، أن أدعو جميع الناس أن يعودوا إلى الشريعة الإسلامية، وتعاليمها الراقية، الواقية، التي لا تحمل للبشرية إلا النجاة والخلاص، فلنسمي الله عز وجل على جميع أعمالنا، ولنفتتح كل قول أو فعل في حركة أو سكون ببسم الله، إذعانًا بالخضوع إليه والاتصال به والاعتراف بقدرته، وإشعارًا للمخلوقات كلها التي نراها والتي لا نراها بأننا في حماه.



