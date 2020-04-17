بعد حديث الرئيس.. برلمانية توجه رسالة للمواطنين "اتبعوا التعليمات"

قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، إن منذ بداية الأزمة والرئيس عبد الفتاح السيسى يركز على وعى المواطنين، لأن هذا الفيروس هدفه هو تدمير صحة المواطن وبدون وعى من المواطنين يحقق هدفه بسهولة.





وأكدت "ناشد" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تقدوم بدورها على أكمل وجه ولكن ينقصنا ان يقوم المواطن أيضا بدوره ويبتعد عن التجمعات وينصت جيدًا لتعليمات وزارة الصحة والحكومة فى عدم النزول وغيرها.





وتابعت عضو مجلس النواب،حديثها:" ينبغى أن نساعد الدولة فى القضاء على فيروس كورونا اللعين، ونتبع التعليمات اللازمة وخصوصًا فى الأعياد".





قال الرئيس عبد الِفتاح السيسي خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس". وكان ذلك بعد أن





وأضاف الرئيس : "كما أجدد ثقتى فى وعى شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدًا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات".



