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برلمان

بعد حديث الرئيس.. برلمانية توجه رسالة للمواطنين "اتبعوا التعليمات"

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب، إن منذ بداية الأزمة والرئيس عبد الفتاح السيسى يركز على وعى المواطنين، لأن هذا الفيروس هدفه هو تدمير صحة المواطن وبدون وعى من المواطنين يحقق هدفه بسهولة.

وأكدت "ناشد" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تقدوم بدورها على أكمل وجه ولكن ينقصنا ان يقوم المواطن أيضا بدوره ويبتعد عن التجمعات وينصت جيدًا لتعليمات وزارة الصحة والحكومة فى عدم النزول وغيرها.

وتابعت عضو مجلس النواب،حديثها:" ينبغى أن نساعد الدولة فى القضاء على فيروس كورونا اللعين، ونتبع التعليمات اللازمة وخصوصًا فى الأعياد".

وكان ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الِفتاح السيسي خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

وأضاف الرئيس: "كما أجدد ثقتى فى وعى شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يدًا بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات".

وتابع: "وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن، حفظ الله مصر والمصريين".
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