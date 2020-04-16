القومي لثقافة الطفل يطلق مسابقة اسمع وعبر

أطلق المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف مسابقة “اسمع وعبّر”، والتي تم بث الإعلان عنها عبر قناة المركز على اليوتيوب، ضمن المبادرة التي أطلقتها أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، كأحد صور الجهود الكبيرة والمبذولة من الوزارة، للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

مسابقة “اسمع وعبّر”مسابقة فنية حرة؛ فيها يعبر الطفل عما يراه من أي عرض أو وورشة أو فيديو يبثه المركز على قناته على اليوتيوب في الآونة الأخيرة، ويجوز للطفل التعبير عما يسمعه أو يراه أو يحسه بأي وسيلة من وسائل التعبير المختلفة سواء الرسم، نحت، رسوم متحركة، الغناء، العزف على أيّة آلة موسيقية، التمثيل، فيديوهات، الكتابة،…….. إلى آخره.

وتقدم جوائز مالية للخمسة الأوائل بقيمة 1000ج ،700ج، 500ج، 300ج، و200ج بترتيب الفائزين، وأيضًا ستقدم لهم شهادات تقدير وميداليات وإصدارات المركز، وأخر ميعاد لإرسال الأعمال يوم 10 مايو.

لينك إعلان المسابقة على يوتيوب:

2020.https://www.youtube.com/watch?v=BGM_ODaU2-c