حظك اليوم الجمعة 17-4- 2020 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نعرض اليوم الخميس 16- 4 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 17-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:









الحمل من21/3 إلى 20/4 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها. عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بتطور إيجابي وتمنحك موهبة هائلة في الإغراء





الحوت من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويدفعك ذلك للتأمل والعزلة وقد يساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك. مهنيا وصحيا: هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا اعتنيت بصحتك وإذا كنت تعمل في سرية وكتمان.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا مما يفتح الباب لحوار مهم. عاطفيا: الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك. عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك وكلامك حفاظا على علاقاتك.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك. مهنيا وعائليا: يساعدك وضع القمر على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتتفاوض بلباقة.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمّن يُظهر لك اهتماما وإخلاصا. مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الالتفات لأحزان مضت، فقط استفد من خبراتك وانظر أمامك.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 اجتماعيا وعاطفيا: القمر بمنزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض. مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يضاعف الفرص أمامك وتُظهر يقظةً وتتحرك بثقة أكبر.













الجدي من 22/12 إلى 20/1 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك. عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك وكلامك حفاظا على علاقاتك.









الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وصحيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية. عاطفيا واجتماعيا: المشتري في منزل الحظ قد يساعدك أن تحصل على دعم الأحباب والمخلصين رغم الضغوط.









الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 مهنيا: القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق. عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم روح تفاؤل وتشعر بالسعادة والاسترخاء.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: اليوم تعرف كيف تقترب ممن تحب وتهتم بالطرق المؤدية إليه. مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقق مكاسب أو تحصل على دعم مالي.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تفكر ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق. عاطفيا: إذا كنت متزوجا، انتبه.. قد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك لتتحرك بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا. عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، قد تقضي وقتا ممتعا مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 اجتماعيا وعاطفيا: القمر بمنزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض. مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يضاعف الفرص أمامك وتُظهر يقظةً وتتحرك بثقة أكبر.







