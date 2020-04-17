حظك اليوم الجمعة 17-4- 2020 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نعرض اليوم الخميس 16- 4 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 17-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بصداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.
عاطفيا: فينوس في منزل العلاقات تعدك بتطور إيجابي وتمنحك موهبة هائلة في الإغراء
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر ويدفعك ذلك للتأمل والعزلة وقد يساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك.
مهنيا وصحيا: هذه الفترة تستطيع أن تحرز تقدما إذا اعتنيت بصحتك وإذا كنت تعمل في سرية وكتمان.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم مبادرا وشجاعا مما يفتح الباب لحوار مهم.
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من الفتنة والإغراء.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك.
عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك وكلامك حفاظا على علاقاتك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.
مهنيا وعائليا: يساعدك وضع القمر على الاقتراب من الآخرين وتستطيع اليوم أن تناقش وتتفاوض بلباقة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمّن يُظهر لك اهتماما وإخلاصا.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الالتفات لأحزان مضت، فقط استفد من خبراتك وانظر أمامك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا وعاطفيا: القمر بمنزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يضاعف الفرص أمامك وتُظهر يقظةً وتتحرك بثقة أكبر.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بمضاعفة تركيزك لتحسن توجيه جهودك.
عاطفيا وعائليا: الشمس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك وكلامك حفاظا على علاقاتك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وصحيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.
عاطفيا واجتماعيا: المشتري في منزل الحظ قد يساعدك أن تحصل على دعم الأحباب والمخلصين رغم الضغوط.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا: القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.
عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يمنحك اليوم روح تفاؤل وتشعر بالسعادة والاسترخاء.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: اليوم تعرف كيف تقترب ممن تحب وتهتم بالطرق المؤدية إليه.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقق مكاسب أو تحصل على دعم مالي.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تفكر ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا، انتبه.. قد تنشأ اشتباكات في محيطك أو هموم متعلقة بمسائل شخصية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك لتتحرك بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، قد تقضي وقتا ممتعا مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا وعاطفيا: القمر بمنزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يضاعف الفرص أمامك وتُظهر يقظةً وتتحرك بثقة أكبر.